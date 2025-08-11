Elsbeth 2 su Rai 2, trama e cast delle puntate del legal-drama: anticipazioni di stasera 11 agosto

Questa sera, lunedì 11 agosto, su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay, continua la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più complessi: in uno degli episodi di oggi Elsbeth indaga su un omicidio in un ristorante italiano del 1988.

Elsbeth: sinossi della serie e trama degli episodi dell'11 agosto

La protagonista, avvocato brillante e fuori dagli schemi, originaria di Chicago, si trasferisce a New York dove mette il suo ingegno al servizio del Dipartimento di Polizia. Elsbeth Tascioni, con uno stile non convenzionale e uno sguardo capace di cogliere l'impercettibile, aiuta a risolvere casi intricati che sembrano senza via d'uscita. Tra intuizioni geniali, umorismo e fascino eccentrico, la serie unisce mistero, ironia e una protagonista davvero unica.

Episodio 13 - Consulenza

La morte improvvisa del ricco speculatore immobiliare Nathan Jordan apre un'indagine ricca di colpi di scena. La detective Elsbeth si concentra sui dettagli, notando incongruenze nella scena del crimine e nei farmaci dell'uomo. Sul luogo del delitto, Elsbeth e l'ufficiale Blanke conducono l'indagine insieme al brusco Detective Rivers.

Tra i sospetti c'è l'ex moglie Deborah, ma presto le prove puntano verso Chloe, una affascinante consulente legata a Nathan. La pista si infittisce quando emergono tracce nei pagamenti digitali di Nathan che puntano al ristorante Above the Sky, luogo frequentato da Chloe. Elsbeth inizia a sospettare che dietro quel volto affascinante si nasconda qualcosa di losco.

Carrie Preston, Hayward Leach e Ben Levi Ross

Episodio 14 - Scene da un ristorante italiano

Elsbeth investiga su un omicidio avvenuto in un noto ristorante italiano anni fa. Grazie ad un flashback sappiamo che nel ristorante Pupetta nel 1988 fu ucciso Moresco, un mafioso il cui omicidio provocò una guerra criminale. Mentre interroga i clienti e il personale, emergono tensioni nascoste e relazioni complicate che coinvolgono diverse persone presenti quella sera.

Elsbeth scopre che dietro l'apparenza di una semplice serata conviviale si cela un intreccio di bugie, gelosie e vecchi rancori. Ogni nuovo indizio porta a rivelazioni sorprendenti, mentre la detective si muove tra sospetti e false piste per ricostruire la verità con un unico testimone a disposizione Gene Genetti, marito di Pupetta.

Episodio 14 - Vedo... un omicidio

Elsbeth si ritrova ad indagare su un omicidio che la porta nel mondo del paranormale. La vittima è il figliastro di una ricca cliente di una sedicente sensitiva professionista. La sensitiva si presenta alla stazione di polizia offrendo indizi "psichici" sul caso, ma Elsbeth sospetta che si tratti solo di un astuto tentativo di depistaggio.

Jordana Brewster nel ruolo di Chloe

La sua incredulità viene però messa alla prova quando la sensitiva le offre dettagli inquietanti sul suo passato e sulla sua famiglia, che sembrano impossibili da conoscere. Mentre Elsbeth cerca di smascherare l'inganno, la detective in erba Kaya Blanke fa passi avanti verso la sua promozione a detective, una notizia che lascia un clima di incertezza sul loro futuro come squadra.

Cast principale di Elsbeth

Carrie Preston nel ruolo di Elsbeth Tascioni: la brillante e stravagante avvocatessa che risolve i crimini con il suo metodo unico.

Carra Patterson nel ruolo dell'Agente Kaya Blanke: la giovane e capace agente della NYPD che collabora con Elsbeth.

Wendell Pierce nel ruolo del Capitano C.W. Wagner: il capitano della NYPD che si trova a gestire l'approccio poco ortodosso di Elsbeth.

Personaggi ricorrenti e guest star

La serie Elsbeth si distingue per la presenza di numerose guest star in ogni episodio, spesso nei panni dei "colpevoli" o di personaggi chiave del caso. Tra le apparizioni nella seconda stagione si segnalano nomi come: