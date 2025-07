Elsbeth 2 su Rai 2: trama e cast della puntata del legal-drama di stasera 14 luglio

Questa sera, 14 luglio, su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay, continua la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più complessi, regalando al pubblico un mix irresistibile di suspense, colpi di scena e personaggi memorabili. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati del genere, pronti a seguire le brillanti e anticonvenzionali indagini della protagonista.

Sinossi della serie e trama degli episodi del 14 luglio

Elsbeth Tascioni, un avvocato eccentrico ma incredibilmente perspicace di Chicago, si trasferisce a New York. Qui, con il suo approccio anticonvenzionale e la sua acuta capacità di osservazione, assiste il Dipartimento di Polizia nella risoluzione di crimini complessi. Sottovalutata da molti per il suo comportamento stravagante, Elsbeth utilizza la sua intelligenza unica per cogliere dettagli che sfuggono a tutti, svelando le verità nascoste dietro ogni caso. È una serie che mescola mistero, leggerezza e l'irresistibile carisma della sua protagonista.

Episodio 05: Sì chef!

Nell'episodio, un dipendente della chef Genevieve "Veev" viene ucciso. Quella che sembra un aggressione da parte di ignoti nasconde invece una compravendita illecita di prenotazioni illegali al ristorante stellato. Elsbeth, per mascherare il colpevole, si addentra nel competitivo mondo dell'alta cucina. Intanto, tra sfide culinarie, convivenza e una partita di poker con i detective, la vita privata di Elsbeth prende una piega inaspettata. Sullo sfondo, riaffiora anche un vecchio caso legato al divorzio di Mark Van Ness.

Pamela Adlon interpreta la Chef Veev nell'episodio Elsbeth Flips the Bird

Episodio 06: Regalo di Natale

Nel nuovo episodio natalizio, l'idillio tra i coniugi Dirk e DeeDee Dashers, organizzatori del Natale delle celebrità, si spezza bruscamente quando Dirk muore in un misterioso incidente. Elsbeth sospetta subito che DeeDee nasconda qualcosa. Intanto, la protagonista riceve una sorpresa da Wagner e Kaya, ma scopre anche che Kaya sta per trasferirsi e che il figlio Teddy trascorrerà le feste col padre. Un Natale in solitudine sembra inevitabile, finché Wagner e Kaya non decidono di starle accanto.

Cast principale di Elsbeth

Carrie Preston nel ruolo di Elsbeth Tascioni: la brillante e stravagante avvocatessa che risolve i crimini con il suo metodo unico.

Carra Patterson nel ruolo dell'Agente Kaya Blanke: la giovane e capace agente della NYPD che collabora con Elsbeth.

Wendell Pierce nel ruolo del Capitano C.W. Wagner: il capitano della NYPD che si trova a gestire l'approccio poco ortodosso di Elsbeth.

Personaggi ricorrenti e guest star

La serie Elsbeth si distingue per la presenza di numerose guest star in ogni episodio, spesso nei panni dei "colpevoli" o di personaggi chiave del caso. Tra le apparizioni nella seconda stagione si segnalano nomi come: