Elsbeth 2 su Rai 2: trama e cast delle puntate del legal-drama di stasera 28 luglio

Nuovo appuntamento con la serie di Michelle e Robert King: nel doppio appuntamento di stasera, Elsbeth indaga tra centri benesseri oscuri e gemelli in lotta per il potere.

Questa sera, lunedì 28 luglio, su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay, continua la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più complessi: negli episodi di oggi: Elsbeth indaga in una spa con segreti mortali e tra due gemelli rivali, mentre affronta il caso Van Ness e sfida il giudice Crawford.

Sinossi della serie e trama degli episodi del 28 luglio

Elsbeth Tascioni, avvocato brillante e fuori dagli schemi originaria di Chicago, si trasferisce a New York dove mette il suo ingegno al servizio del Dipartimento di Polizia. Con uno stile non convenzionale e uno sguardo capace di cogliere l'impercettibile, aiuta a risolvere casi intricati che sembrano senza via d'uscita. Tra intuizioni geniali, umorismo e fascino eccentrico, la serie unisce mistero, ironia e una protagonista davvero unica.

Episodio 09: Morto e vegeto

In un raffinato centro benessere di campagna, il carismatico guru Tom Murphy predica armonia e spiritualità, ma nasconde un oscuro passato. L'arrivo di Cole Campbell, che si spaccia per un semplice ospite ma in realtà indaga sulla morte misteriosa della sorella avvenuta anni prima nel ritiro, rompe l'equilibrio apparente.

Elsbeth e il giudice Milton Crawford

Per fare luce sul caso, Elsbeth si infiltra nella struttura fingendosi una cliente. Mentre cerca la verità, si confronta anche con le proprie fragilità, segnate dallo scandalo che ha coinvolto il giudice Van Ness. In bilico tra il dovere e il bisogno personale di guarigione, Elsbeth affronta una delle indagini più complesse della sua carriera.

Episodio 10: Il cocco di mamma

Peter Hepson, brillante e spietato finanziere di New York, ha sempre vissuto all'ombra del gemello Bill. Dopo aver fondato insieme una società di successo, Peter crede di aver finalmente raggiunto la stessa statura del fratello. Ma quando Bill, sopravvissuto a un grave incidente, decide di abbandonare tutto per dedicarsi alla beneficenza, diventa un'icona pubblica, scatenando la gelosia di Peter.

Accecato dall'invidia, Peter architetta un piano per distruggere l'immagine del fratello, senza accorgersi che Elsbeth è sulle sue tracce. Mentre indaga, Elsbeth prosegue anche la sua lotta personale contro il giudice corrotto Milton Crawford, determinata a chiudere il caso Van Ness. Per farlo, dovrà affrontare compromessi, alleanze pericolose e una verità più scomoda di quanto si aspettasse.

Carra Patterson nel ruolo dell'Agente Kaya Blanke

Cast principale di Elsbeth

Carrie Preston nel ruolo di Elsbeth Tascioni: la brillante e stravagante avvocatessa che risolve i crimini con il suo metodo unico.

Carra Patterson nel ruolo dell'Agente Kaya Blanke: la giovane e capace agente della NYPD che collabora con Elsbeth.

Wendell Pierce nel ruolo del Capitano C.W. Wagner: il capitano della NYPD che si trova a gestire l'approccio poco ortodosso di Elsbeth.

Personaggi ricorrenti e guest star

La serie Elsbeth si distingue per la presenza di numerose guest star in ogni episodio, spesso nei panni dei "colpevoli" o di personaggi chiave del caso. Tra le apparizioni nella seconda stagione si segnalano nomi come: