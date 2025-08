Elsbeth 2 su Rai 2, trama e cast delle puntate del legal-drama: anticipazioni di stasera 4 agosto

Questa sera, lunedì 4 agosto, su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay, continua la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più complessi: negli episodi di oggi: Elsbeth indaga su un omicidio trasmesso in diretta da un'installazione artistica e sulla morte di un funzionario universitario.

Elsbeth: sinossi della serie e trama degli episodi del 4 agosto

La protagonista, avvocato brillante e fuori dagli schemi, originaria di Chicago, si trasferisce a New York dove mette il suo ingegno al servizio del Dipartimento di Polizia. Elsbeth Tascioni, con uno stile non convenzionale e uno sguardo capace di cogliere l'impercettibile, aiuta a risolvere casi intricati che sembrano senza via d'uscita. Tra intuizioni geniali, umorismo e fascino eccentrico, la serie unisce mistero, ironia e una protagonista davvero unica.

Elsbeth. Carrie Preston e Wendell Pierce in una scena della serie.

Episodio 11: San Valentino

Elsbeth indaga su un omicidio singolare avvenuto sotto gli occhi di tutti grazie a "The Iris", un'installazione artistica che collega in diretta video New York a un remoto villaggio scozzese. Quando una donna muore a New York, il principale testimone diventa Angus, un affascinante musicista scozzese che stava osservando la scena dall'altro lato del "portale".

Elsbeth e Angus uniscono le forze da due continenti diversi, utilizzando la diretta streaming per ricostruire gli indizi sulla vittima, Hayley, e sul suo assassino. Nel corso delle indagini, tra i due nasce un'insolita e tenera intesa, alimentata dalla musica di Angus e dalla sua premura nei confronti di Elsbeth. Le indagini portano alla scoperta di una cospirazione all'interno di una prestigiosa azienda di profumi. Alla fine, Angus vola a New York per incontrare Elsbeth di persona.

Episodio 12: Non ammesso

Elsbeth indaga sulla misteriosa morte di un responsabile delle ammissioni universitarie. Il principale sospettato è Lawrence Grey, un arrogante consulente scolastico che, in cambio di cifre esorbitanti, promette l'accesso garantito alle università della Ivy League. L'indagine porta Elsbeth a riflettere anche sul suo ruolo di madre e sul modo in cui ha preparato il figlio Teddy ad affrontare la vita, mettendo a confronto il suo approccio educativo con quello spietato di Lawrence. Alla fine, Elsbeth riesce a smascherare l'intricato piano del consulente.

Carrie Preston e Matthew Broderick nell'episodio di questa sera

Cast principale di Elsbeth

Carrie Preston nel ruolo di Elsbeth Tascioni: la brillante e stravagante avvocatessa che risolve i crimini con il suo metodo unico.

Carra Patterson nel ruolo dell'Agente Kaya Blanke: la giovane e capace agente della NYPD che collabora con Elsbeth.

Wendell Pierce nel ruolo del Capitano C.W. Wagner: il capitano della NYPD che si trova a gestire l'approccio poco ortodosso di Elsbeth.

Personaggi ricorrenti e guest star

La serie Elsbeth si distingue per la presenza di numerose guest star in ogni episodio, spesso nei panni dei "colpevoli" o di personaggi chiave del caso. Tra le apparizioni nella seconda stagione si segnalano nomi come: