Elsbeth, recensione: la serie spin-off con Carrie Preston è ciò che serve ai fan di The Good Wife

Carrie Preston è per la terza volta Elsbeth Tascioni, ma con un nuovo lavoro e in una nuova location. Ispirata a Colombo, la serie sarà pane per i vostri... gialli. Ogni sabato su Rai2 e su RaiPlay.

Spesso, come ben sappiamo, gli universi narrativi non hanno mai fine e hanno una seconda, terza, quarta, vita anche a distanza di anni senza motivo, sfruttando un brand fino all'osso ma non sapendo reinventarlo o a raccontare qualcosa di nuovo. Per fortuna esistono le eccezioni è una di queste è sicuramente Elsbeth che sta occupando le prime serate di Rai2 ogni sabato, e disponibile in streaming su RaiPlay.

L'eccentrica protagonista in un'immagine

Il nome particolare potrebbe ricordarvi qualcosa soprattutto se siete fan di The Good Wife e The Good Fight: dopo le comparsate più o meno frequenti nelle due serie ideate dai coniugi King, aggiudicandosi anche qualche premio lungo la strada, la talentuosa ed adorabile Carrie Preston è riuscita ad ottenere una serie tutta sua, dove però cambia la posta in gioco.

Elsbeth: nuova città, nuovo impiego

Elsbeth. Carrie Preston e Wendell Pierce in una scena della serie.

La Tascioni si trasferisce a New York per ordine del tribunale che la sceglie come consulente della polizia. In realtà è lì sotto mentite spoglie dato che devo indagare sulla corruzione all'interno del dipartimento, a partire dal capo Wagner (Wendell Pierce), e questa sarà la storia orizzontale di fondo dello show che fa da collante tra le puntate. Mentre prova ad ambientarsi nella metropoli dopo aver vissuto e lavorato per tanti anni a Chicago, portando il proprio spirito colorato e sopra le righe (anche a livello visivo) nel caos della Grande Mela, si rivela incredibilmente utile a risolvere i casi di omicidio.

Una possibile alleata per la protagonista

Rispetto all'orizzontalità di The Good Wife e alla ricerca continua di un'identità di The Good Fight, il nuovo spin-off ha chiaro da subito dove vuole andare a parare. C'è il caso della settimana in cui la protagonista farà da consulente accanto a detective sempre diversi - e che in modo ricorrente torneranno, come i giudici e gli avvocati dei precedenti titoli - utilizzando tutto il proprio carattere estroverso e la sua solo apparente goffaggine per mettere nel sacco i colpevoli.

Una Colombo al femminile

Proprio negli assassini sta l'inghippo di Elsbeth e la trovata geniale dei creatori Robert e Michelle King. L'identità del colpevole e il modus operandi vengono rivelati infatti all'inizio di ogni episodio, per poi andare a ritroso nel ricostruire il movente dell'assassinio, senza dimenticare qualche colpo di scena ben assestato lungo la strada.

Gli abiti saltano subito all'occhio nello show

Una struttura narrativa invertita che ricorda quella del celebre Tenente Colombo di Peter Falk, personaggio iconico avvicinabile alla nostra Tascioni per l'apparente distrazione ed eccentrità che mascherano un grande acume e un'attenzione per i dettagli fuori dal comune. Oltre ad un discorso sotteso sulla disparità sociale.

"Noto cose a cui non fa caso nessuno" dirà la protagonista presentandosi alla giovane poliziotta Kaya Bkanke (Carra Patterson), altro personaggio ricorrente che potrebbe dimostrarsi una sua alleata all'interno del dipartimento, mentre sogna un giorno di diventare detective. L'evoluzione del loro rapporto è molto naturale ed è un po' come se gli spettatori si mettessero nei panni di Kaya nei confronti della "nuova" arrivata. Inizialmente diffidente, ma molto presto nella sua cerchia ristretta.

Guest star preziose

Jane Krakowski nel secondo episodio

L'altro elemento vincente della serie gialla sono le guest star che impreziosiscono gli episodi. È sempre stata una caratteristica distintiva di questo universo narrativo ma in questo caso ce ne sono tantissime: una per ogni episodio che ovviamente (come avrebbe detto la Frankie di The Middle) finiscono per essere i colpevoli. I nomi spaziano nel cinema e soprattutto nella serialità: da Stephen Moyer di True Blood a Retta di Good Girls, da Jesse Tyler Ferguson di Modern Family a Jane Krakowski di Ally McBeal e 30 Rock, fino a Vanessa Williams di Ugly Betty e il marito nella realtà della Preston, Mchael Emerson, nella stagione 2.

Elsbeth. Carrie Preston insieme a Vanessa Williams nella seconda stagione.

Dopo l'iniziale svelamento, comincia un gioco del gatto col topo tra la Tascioni e l'assassino, che proverà a fregarla in ogni modo ma lei non si lascerà incantare facilmente, nonostante l'apparente meraviglia e sbadataggine, sempre con mille larghe borse in mano. Non solo: non ci si dimentica del suo passato legale anche come abilità e non mancano i riferimenti all'universo condiviso di cui fa parte - uno su tutti, Cary Agos, tanto per fare un esempio. Insomma, che aspettate ad iniziarla?