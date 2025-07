Elsbeth 2 su Rai 2: trama e cast della quarta puntata del legal-drama di stasera 21 luglio

Questa sera, lunedì 21 luglio, su Rai 2 e in live streaming su RaiPlay, continua la seconda stagione di Elsbeth, lo spin-off dei celebri legal drama The Good Wife e The Good Fight. La serie torna in prima visione assoluta con nuovi casi sempre più complessi: negli episodi di oggi, Elsbeth si ritrova coinvolta in un caso giudiziario quando viene scelta come giurata in un processo per omicidio che presenta più ombre che certezze. Intanto, un'indagine la porta dietro le quinte di una serie televisiva di successo.

Sinossi della serie e trama degli episodi del 21 luglio

Elsbeth Tascioni, avvocato brillante e fuori dagli schemi originaria di Chicago, si trasferisce a New York dove mette il suo ingegno al servizio del Dipartimento di Polizia. Con uno stile non convenzionale e uno sguardo capace di cogliere l'impercettibile, aiuta a risolvere casi intricati che sembrano senza via d'uscita. Tra intuizioni geniali, umorismo e fascino eccentrico, la serie unisce mistero, ironia e una protagonista davvero unica.

Episodio 07: La giurata numero 13

Elsbeth si sente finalmente parte del tessuto newyorkese quando riceve una convocazione ufficiale per far parte di una giuria popolare in un processo per omicidio. Nonostante cerchi di sottrarsi per poter trascorrere del tempo con l'adorato figlio Teddy, appena arrivato in visita, finisce comunque tra i giurati, seppur come supplente. Il caso è tutt'altro che semplice: la giovane Delia Kirby viene accusata di aver ucciso il vicino di casa, Andrew Mertens, con una mazza da baseball, dopo quella che doveva essere solo una notte di passione.

Una scena dell'episodio Finale di stagione (Toil and Trouble)

Ma qualcosa non torna. Elsbeth, sempre più insospettita dall'inettitudine dell'avvocato difensore e dall'atteggiamento autoritario e prevenuto del giudice Milton Crawford, comincia a indagare da dietro le quinte. Il sistema giudiziario sembra voler condannare Delia a tutti i costi, ma Elsbeth, anche senza toga né distintivo, è decisa a far emergere una verità sconvolgente prima che sia troppo tardi.

Episodio 08: Finale di stagione

L'azione si apre in un capannone abbandonato: un prete armato, una poliziotta coraggiosa e uno scontro a fuoco con un sergente corrotto. Ma proprio mentre la tensione è al massimo, uno degli attori si blocca: ha dimenticato la battuta. Non è realtà, è il set di Father Crime, una serie tv di successo in cui un sacerdote risolve crimini insieme a una partner in divisa. Elsbeth viene chiamata a indagare dietro le quinte dello show, dove le finzioni sceniche lasciano il posto a tensioni molto reali.

La protagonista femminile vuole prendersi una pausa per recitare a teatro a Londra, ma il produttore si oppone, scatenando un vortice di attriti. Quando uno dei membri della produzione viene trovato morto in circostanze sospette, Elsbeth si trova immersa in un mondo fatto di gelosie, ambizioni e segreti ben più pericolosi di quelli scritti nel copione. Tra attori narcisisti e registi sotto pressione, la detective dovrà trovare il colpevole prima che la finzione sfoci in una tragedia vera.

Wendell Pierce

Cast principale di Elsbeth

Carrie Preston nel ruolo di Elsbeth Tascioni: la brillante e stravagante avvocatessa che risolve i crimini con il suo metodo unico.

Carra Patterson nel ruolo dell'Agente Kaya Blanke: la giovane e capace agente della NYPD che collabora con Elsbeth.

Wendell Pierce nel ruolo del Capitano C.W. Wagner: il capitano della NYPD che si trova a gestire l'approccio poco ortodosso di Elsbeth.

Personaggi ricorrenti e guest star

La serie Elsbeth si distingue per la presenza di numerose guest star in ogni episodio, spesso nei panni dei "colpevoli" o di personaggi chiave del caso. Tra le apparizioni nella seconda stagione si segnalano nomi come: