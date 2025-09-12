Thanos scatena caos e morte nel nuovo trailer di Marvel Zombies

Su Twitter è stato condiviso un nuovo trailer della serie animata per adulti Marvel Zombies, ispirata a un episodio di What If... ? andato in onda nel 2021.

Il debutto del progetto è previsto per il 24 settembre su Disney+ e le nuove immagini confermano l'atmosfera e il contenuto in cui non mancherà violenza e sangue.

Il nuovo trailer di Marvel Zombies

Nel video pubblicato da Marvel Studios sui social media si può vedere un terribile attacco di Thanos, villain mostrato ovviamente in versione 'morto vivente'. Gli eroi, inoltre, si sono trasformati in zombie e il destino del mondo è nelle mani di un piccolo gruppo di sopravvissuti, che comprende Spider-Man.

Il progetto è stato creato da Bryan Andrews e Zeb Wells, coinvolti anche come produttori insieme a Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbuam, e Dana Vasquez-Eberhardt.

Ecco il nuovo trailer di Marvel Zombies:

Cosa racconta la serie

Il progetto si ispira alla puntata What If... Zombies?! che mostrava un Thanos non-morto con un Guanto dell'Infinito quasi completo che incombeva su una Wakanda assediata, e al fumetto originale firmato da Robert Kirkman e Sean Phillips

La miniserie Marvel Zombies, composta da quattro episodi, continuerà il racconto riportando in scena Spider-Man, T'Challa e la testa fluttuante di Scott Lang, impegnati a usare la Gemma della Mente come possibile cura.

Secondo la sinossi ufficiale, dopo che gli Avengers sono stati sopraffatti da un'epidemia zombie, un gruppo disperato di sopravvissuti scopre la chiave per eliminare i non morti dotati di superpoteri, attraversando un paesaggio distopico e rischiando la vita per salvare il loro mondo.

Il cast vocale dello show animato, nella versione originale, comprende, tra gli altri, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani e Dominique Thorne. Marvel Zombies è creata da Bryan Andrews e Zeb Wells.