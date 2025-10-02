Avengers Doomsday, manca poco al trailer del film Marvel: ecco quando dovrebbe arrivare

Avengers: Doomsday era originariamente previsto per uscire nelle sale il prossimo maggio, lo stesso mese in cui tutti gli altri film con protagonisti gli eroi più potenti della Terra hanno riscosso un enorme successo.

Per dare ai fratelli Russo più tempo per realizzare i due capitoli finali della saga del Multiverso dei Marvel Studios, l'uscita del film è stata successivamente posticipata al prossimo dicembre.

Avengers: Secret Wars seguirà nel dicembre 2027 in quella che si preannuncia come una Fase 6 relativamente tranquilla (al momento, solo Spider-Man: Brand New Day si inserirà tra i due film). È stato detto poi che Secret Wars servirà da soft reboot per tutto il Marvel Cinematic Universe, anche se non è stato ancora confermato.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Quando vedremo il primo trailer?

Nonostante questo notevole ritardo, sembra che potremo dare un'occhiata al nuovo film con al centro i Vendicatori della Marvel molto prima del previsto. Secondo il noto insider di settore, Daniel Richtman, un "primo assaggio" sarà allegato alle copie di Avatar: Fuoco e cenere, che uscirà nei cinema il 19 dicembre prossimo.

Scommettiamo che quell'anteprima sarà un'esclusiva per i cinema, proprio come è successo per il terzo capitolo di Avatar e per The Odyssey di Christopher Nolan. Ovviamente seguirà una versione in streaming e inevitabilmente trapelerà qualcosa in rete. Richtman ha una solida reputazione, in particolare per quanto riguarda gli scoop legati ai trailer, quindi diremmo che questa voce ha un fondo di verità.

Un anno tra il trailer e l'uscita del film può sembrare molto, ma la Disney ha bisogno di ripristinare la fiducia nel MCU, e una breve anteprima, anche se si trattasse solo di alcuni frammenti di filmati e di un primo sguardo al Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr., contribuirebbe notevolmente a creare entusiasmo.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. durante la presentazione live del cast

Quello che sappiamo della trama di Avengers: Doomsday

In primo luogo, pare che il film inizierà con un "incursione" tra universi, qualcosa che gli eroi del MCU cominciano a percepire grazie a Shuri. Secondo i rumor, Shuri avverte che più universi stanno per collidere, e ciò porterà gli Avengers insieme ai Fantastici Quattro e agli X-Men ad unirsi per fermare un cataclisma universale. Un'altra parte della storia che si vocifera riguarda Franklin Richards, che potrebbe essere rapito dal Dottor Destino, che avrebbe piani ben più grandi dietro il caos multiversale.

Altri rumor suggeriscono che il film non sarà solo uno scontro fisico tra eroi e villain, ma che ci sarà una dimensione di manipolazione più sottile: Loki e la TVA sarebbero coinvolti, forse come elementi che influenzano o orchestrano parti del conflitto tra universi. Inoltre, si dice che per parte della trama si vedranno scontri iniziali tra gli eroi del MCU e i mutanti (X-Men), prima che venga chiarito che stanno dalla stessa parte.