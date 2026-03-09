Elijah Wood: "Nessuno sarà Frodo finché sarò vivo", parla la star de Il Signore degli Anelli

Manca ancora parecchio all'uscita nelle sale di The Hunt for Gollum, ma Elijah Wood, interprete di Frodo nella saga cinematografica de Il Signore degli Anelli, ha rassicurato tutti sul fatto che continuerà a interpretare il personaggio, anche se non si è trattato proprio di una conferma ufficiale della sua presenza.

La compagnia dell'Anello: un primo piano di Elijah Wood

Elijah Wood sarà ancora Frodo nel nuovo film?

"Non è stato annunciato ufficialmente, ma durante una convention lo scorso agosto, Ian ha in qualche modo lasciato trapelare la notizia. Quindi ci sono buone possibilità", ha recentemente dichiarato Wood al Sunday Times quando gli è stato chiesto se riprenderà il suo ruolo nel prossimo film.

"Non posso dire nulla di ufficiale finché non verrà annunciato, ma posso dire che sono entusiasta all'idea di un altro film. È sempre un po' snervante quando si parla di nuovi film su un mondo come la Terra di Mezzo. Tutti diventano un po' protettivi e sperano che mantenga il suo livello di integrità, ma questa storia è divertente, emozionante. C'è una sensazione genuina di riunire la banda".

La compagnia dell'Anello: Ian McKellen ed Elijah Wood

La promessa dell'attore: "Finché sarò vivo nessun altro sarà Frodo"

Sebbene abbia rifiutato di confermare se tornerà nella Contea nei panni dell'eroico hobbit Frodo Baggins, ha risposto a Ian McKellen affermando che non vorrebbe che nessuno interpretasse Gandalf finché lui è ancora vivo per farlo.

"Lo capisco perfettamente. Anch'io non vorrei che nessun altro interpretasse Frodo finché sarò vivo e in grado di farlo", ha affermato Wood. "E capisco anche quanto sarà divertente quando, seduti al cinema, vedrete girarsi il cappello e scoprirete che è Gandalf. Anch'io sono un fan e non vedo l'ora di vedere come andrà a finire".

Quando esce al cinema il nuovo capitolo de Il Signore degli Anelli?

The Hunt for Gollum è attualmente previsto per l'uscita nelle sale cinematografiche il 17 dicembre 2027. Si tratta di un nuovo capitolo ambientato nella Terra di Mezzo e prodotto da Peter Jackson insieme ai collaboratori storici Fran Walsh e Philippa Boyens, mentre la regia è affidata a Andy Serkis, che tornerà anche a interpretare Gollum.

Il film racconterà la caccia alla creatura da parte di Gandalf e Aragorn, collocandosi cronologicamente tra il compleanno di Bilbo nella Contea e gli eventi iniziali de La compagnia dell'anello.