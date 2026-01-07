Gandalf e Frodo di nuovo insieme in The Hunt for Gollum, c’è la conferma di Ian McKellen

Nonostante abbia più volte parlato del ritorno di Gandalf nel prossimo film del franchise, The Hunt for Gollum, Ian McKellen è nuovamente intervenuto nel dibattito in corso per aggiungere che il suo personaggio e quello di Frodo Baggins di riuniranno ancora una volta.

L'attore ha anche confermato che il progetto, la cui uscita nelle sale è prevista per il 17 dicembre 2027, vedrà l'inizio delle riprese a maggio. La pellicola, che sarà totalmente incentrata sul personaggio di Gollum, verrà diretta dal suo interprete storico, Andy Serkis.

"Le riprese inizieranno a maggio. Il film sarà diretto da Gollum e sarà incentrato su Gollum. Ma vi svelerò due segreti sul casting. Nel film ci sono due personaggi chiamati Frodo e Gandalf, ma oltre a questo non posso dire altro".

La compagnia dell'Anello: un primo piano di Elijah Wood

I dubbi sul ritorno di Elijah Wood nei panni di Frodo

McKellen non ha chiarito se Elijah Wood interpreterà Frodo, ma sembra molto probabile, dato che Gollum e Gandalf avranno il volto dagli stessi attori che li hanno interpretati nei precedenti film de Il Signore degli Anelli.

Il potenziale ritorno di Wood nel Signore degli Anelli è stato affrontato dall'attore nel 2024, quando ha rivelato che sarebbe stato aperto a questa possibilità: "Sarebbe davvero incredibile. Devo dire che tornare in Nuova Zelanda per lavorare con quelle persone nel contesto di quel mondo sarebbe come tornare in un mondo che amo tantissimo e che significa molto per me. Quindi sì, sarebbe fantastico".

La storia di The Hunt for Gollum rende possibile il ricongiungimento tra Gandalf e Frodo grazie al momento in cui è ambientata nella cronologia de Il Signore degli Anelli. Si svolge dopo il 111° compleanno di Bilbo Baggins (Ian Holm) ne La compagnia dell'anello, ma prima che Frodo lasci la Contea e inizi il lungo viaggio che alla fine lo porterà a Mordor. A questo punto, Gandalf e Frodo sono già amici di lunga data.

La compagnia dell'Anello: Ian McKellen ed Elijah Wood

Il ruolo di Frodo nel film sarà molto ridotto?

Il personaggio di Wood potrebbe non avere molto spazio sullo schermo, dato che la trama si concentrerà principalmente sulla ricerca di Gollum da parte di Gandalf e Aragorn (Viggo Mortensen) fuori dalla Contea, alla ricerca di informazioni vitali sull'Unico Anello. Data la centralità di Aragorn nella storia, è molto probabile che Mortensen torni a interpretare il suo amato personaggio.

Il ritorno di Frodo apre anche la porta ad altri hobbit che potrebbero apparire nelle scene ambientate nella Contea, tra cui Samwise Gamgee (Sean Astin), Pippin Took (Billy Boyd) e Merry Brandybuck (Dominic Monaghan). Wood, Astin, Boyd e Monaghan sono noti per essere rimasti molto amici e si sono riuniti in numerose occasioni, e questo potrebbe continuare nel prossimo film live-action della serie.