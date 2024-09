Il Signore degli Anelli, Ian McKellen tornerà a interpretare Gandalf nel nuovo film: "Devono sbrigarsi"

Secondo quanto riportato da Deadline, Ian McKellen sarebbe stato contattato dalla Warner Bros. per riprendere i panni di Gandalf nel nuovo film de Il Signore degli Anelli diretto da Andy Serkis e incentrato sul personaggio di Gollum.

McKellen ha dichiarato a The Big Issue quanto segue: "L'entusiasmo per Il Signore degli Anelli non mostra segni di stanchezza... Non posso dirvi altro. Mi hanno solo detto che ci saranno altri film e che Gandalf sarà coinvolto e sperano che io lo interpreti".

L'attore ottantacinquenne, che si sta riprendendo dopo la caduta dal palco durante la messa in scena di Player Kings nel West End di Londra, ha aggiunto: "Quando? Non lo so. Qual è il copione? Non è ancora stato scritto. Quindi è meglio che si sbrighino".

Ian McKellen nei panni di Gandalf il Grigio in una scena di The Hobbit

In un'intervista separata con BBC Breakfast, McKellen ha precisato anche di non avere nessuna intenzione di ritirarsi dalla recitazione. "Continuerò a farlo finché le gambe, i polmoni e la mente continueranno a funzionare", ha dichiarato l'attore, che sta promuovendo il nuovo film The Critic.

Il nuovo film sul Signore degli Anelli

La Warner Bros. Discovery ha annunciato a maggio che Andy Serkis dirigerà e interpreterà due nuovi film della saga, con il primo intitolato The Hunt for Gollum. L'uscita di questo film è prevista per il 2026.

Fran Walsh e Philippa Boyens, co-sceneggiatori della trilogia originale, scriveranno la sceneggiatura, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou (già coinvolto ne Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim).

Peter Jackson produrrà la pellicola. McKellen ha interpretato Gandalf in tutti i film originali di Jackson e nella trilogia de Lo Hobbit. Il suo ritorno nel franchise sarebbe un grande colpo per Serkis.