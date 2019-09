El Camino: Il film di Breaking Bad, il teaser trailer diffuso durante gli Emmy 2019!

Netflix ha lanciato il primo teaser trailer di El Camino: Il film di Breaking Bad, diffuso durante la cerimonia degli Emmy 2019. Nel teaser ritroviamo Jesse Pinkman in un'auto ferma in mezzo al deserto in piena notte. Jesse fuma mentre ascolta l'autoradio che riporta la notizia della carneficina da cui il personaggio è riuscito a uscire indenne anche se il suo viso mostra profonde cicatrici.

El Camino: A Breaking Bad Movie, Aaron Paul sui personaggi che rivedremo nel film

El Camino: Il film di Breaking Bad tornerà a raccontare la storia di Jesse Pinkman(Aaron Paul) all'indomani della fuga da una gang di neonazisti, fuga mostrata nel finale di Breaking Bad. Finalmente libero, Jesse dovrà fare i conti col proprio passato per costruirsi un futuro. Confermato il ritorno di Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matt L. Jones), nel film scritto e diretto da Vince Gilligan.

El Camino: Il film di Breaking Bad sarà su Netflix dall'11 ottobre.