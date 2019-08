El Camino: A Breaking Bad Movie, Aaron Paul sui personaggi che rivedremo nel film

Tutti attendono El Camino: A Breaking Bad Movie soprattutto con la speranza che i vecchi personaggi facciano ritorno, ma Aaron Paul, che sarà il protagonista, ha la bocca cucita.

Qualcosa la sappiamo già: nel trailer del film Netflix dedicato a Breaking Bad, per esempio, ricompare Skinny Pete (Charles Baker), l'amico di Jesse Pinkman. E vien da sè che potrebbe non essere il solo a fare una capatina, come d'altronde Aaron Paul sembra suggerire quando dice: "Tutto quello che posso dire è che penso le persone saranno davvero felici di quello che vedranno". I nomi attesi, naturalmente, sono quelli di Bryan Cranston, Bob Odenkirk, Krysten Ritter, Jonathan Banks, senza contare che sarebbe fantastico - ma quasi impossibile - ritrovare l'atipico boss di Giancarlo Esposito.

Naturalmente gli spettatori fedelissimi sanno che il solo personaggio, oltre a Jesse Pinkman, ad essere rimasto in vita è praticamente l'avvocato Saul Goodman di Bob Odenkirk, ma questo dettaglio unito al fatto che è stato proprio Odenkirk a svelare che le riprese erano già concluse da tempo, fa automaticamente di lui una persona informata dei fatti e di conseguenza un probabile ritorno eccellente. Senza contare che Bob Odenkirk è già sotto contratto con AMC (che è uno dei produttori e distributori di El Camino: A Breaking Bad Movie) per il fortunato spin-off.

E poi la domanda da un milione di dollari: nonostante quanto accaduto nel finale di Breaking Bad, Bryan Cranston e il suo Walter White faranno ritorno, magari all'interno di un flash back? Certo, Cranston ha stuzzicato parecchio i fan sulla questione, e anche nella sua ultima dichiarazione in merito - che risale allo scorso giugno - dichiarava: "Se la morte ha un modo per permettere che ciò accada, allora potrebbe succedere! Magari Heisenberg potrebbe apparire in un flashback o in un flash forward. Ma Walter White al momento è ancora morto e non so cosa potrebbe accadere". E sappiamo già che, fino al prossimo 11 ottobre, quando El Camino: A Breaking Bad Movie verrà pubblicato su Netflix e su AMC, sarà davvero difficile anche per noi capire se il beneamato Walter White farà un'ultima comparsata.