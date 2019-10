El Camino: tutti i personaggi di Breaking Bad presenti nel film

El Camino: Il film di Breaking Bad, Aaron Paul in un'immagine del film

Su Netflix è ora disponibile El Camino - Il film di Breaking Bad, scritto e diretto da Vince Gilligan che racconta il destino di Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo gli eventi dell'ultimo episodio della serie, dove lui fuggiva dopo una lunga prigionia mentre il complice Walter White (Bryan Cranston) passava a miglior vita dopo aver eliminato gli aguzzini una volta per tutte. E a proposito di Walter White, molti si sono chiesti quali personaggi della serie avremmo rivisto anche nel film e ne parliamo diffusamente di seguito.

È un film arrivato praticamente a sorpresa, girato in gran segreto e annunciato ufficialmente solo poche settimane prima del debutto in streaming, con espresse indicazioni di Gilligan su quali dettagli potessero essere svelati in anticipo e quali no, incluso il cast. Per sua dichiarazione, nel lungometraggio - di cui potete leggere la nostra recensione di El Camino - il film di Breaking Bad - - sono presenti più di dieci personaggi della serie madre, oltre a Jesse. Ecco chi sono. Attenzione, seguono spoiler !

Mike Ehrmantraut

L'ex-scagnozzo di Gus Fring, interpretato da Jonathan Banks, appare nella prima scena del film, un flashback risalente a quando lui e Jesse volevano abbandonare il business della metamfetamina. È Mike Ehrmantraut a dare a Jesse l'idea di ricominciare da capo in Alaska, cosa che farebbe lui stesso se fosse nuovamente giovane e avesse diritto a una seconda chance. La conversazione tra i due è anche ciò che spinge Jesse a cercare di sistemare le cose lasciate in sospeso a fin di bene, dato che Mike rigetta tale nozione affermando che non sarà possibile.

Badger e Skinny Pete

El Camino: Il film di Breaking Bad, Charles Baker in una scena del film

I due amici fattoni di Jesse, interpretati da Matt L. Jones e Charles Baker, lo accolgono in casa dopo la fuga e lo aiutano a depistare le forze dell'ordine, scambiandosi le rispettive automobili per fuggire. Prima del debutto del film su Netflix, il duo Badger e Skinny Pete era l'unica presenza storica confermata nel cast, con tanto di teaser incentrato su Skinny Pete, che in una scena assente nel lungometraggio vero e proprio viene interrogato dalle autorità e rifiuta di svelare l'ubicazione di Jesse. Insieme a loro torna anche Old Joe (Larry Hankin), anziano proprietario di uno sfasciacarrozze che nella terza e quinta stagione di Breaking Bad fu usato da Walter e Jesse per eliminare le prove delle loro malefatte. In questa sede dovrebbe liberarsi della El Camino usata per la fuga, ma ciò è impossibile poiché la polizia ha già localizzato il veicolo.

Todd Alquist

Breaking Bad: Jesse Plemons e Aaron Paul nell'episodio Buyout

L'alleato e successivamente nemico di Jesse appare in due flashback, di cui uno esteso, che approfondiscono il periodo in cui Pinkman fu prigioniero dei suprematisti bianchi guidati da Jack Welker (anch'egli presente insieme al braccio destro Kenny). In particolare, vediamo l'appartamento di Todd Alquist, che Jesse visita e mette a soqquadro per trovare i soldi che l'ex-amico aveva nascosto, e assistiamo a una delle manifestazioni più inquietanti del lato sadico del personaggio, interpretato come sempre da Jesse Plemons: aveva ucciso la donna delle pulizie perché lei aveva trovato il nascondiglio dei guadagni malavitosi.

Adam e Diane Pinkman

Breaking Bad: Aaron Paul nell'episodio Mas

I genitori di Jesse, Adam e Diane Pinkman, con i quali egli aveva un rapporto a dir poco tormentato nello show, tornano per due scene importanti: la prima è quella di un'intervista televisiva, dove la coppia esorta il figlio a costituirsi dopo la scoperta del luogo del delitto da cui lui era fuggito; la seconda è quando Jesse telefona e chiede di poterli incontrare in un parco dove lui era solito giocare da bambino, una scusa per farli uscire di casa - e attirare la polizia nel luogo sbagliato - affinché il giovane criminale possa rubare due pistole del padre per lo scontro finale con i finti agenti federali.

Ed Galbraith

Lo abbiamo precedentemente visto nel penultimo episodio della serie madre, con il volto di Robert Forster, e torna nel film con la medesima funzione: ufficialmente responsabile di un negozio che vende aspirapolveri, in realtà Ed Galbraith è un collaboratore di Saul Goodman specializzato in documenti falsi, ed è grazie a lui che Walter White e lo stesso Saul erano riusciti a fuggire da Albuquerque. In questo caso è Jesse che ha bisogno di aiuto, e grazie a Ed riesce ad arrivare in Alaska, dove potrà iniziare una nuova vita.

Walter White

Breaking Bad: Aaron Paul e Bryan Cranston in una scena della stagione 2

Walter White defunto socio di Jesse, interpretato da Bryan Cranston, appare nel penultimo flashback di El Camino - Il film di Breaking Bad, presumibilmente ambientato ai tempi della seconda stagione della serie, quando Walt era convinto di essere in fin di vita. I due mangiano in un diner (e in tale occasione Jesse esclama finalmente "Yeah, bitch!", unica volta che accade nel lungometraggio), e Walter riflette sul futuro, dicendo che il suo giovane complice è fortunato perché, a differenza del moribondo insegnante di chimica, non ha dovuto aspettare tutta la vita per fare qualcosa di speciale.

Jane Margolis

Breaking Bad: Aaron Paul e Krysten Ritter nell'episodio Phoenix della seconda stagione

Krysten Ritter torna per il flashback finale nei panni della compagna di Jesse, morta di overdose al termine della seconda stagione dello show grazie all'intervento di Walter che rifiutò di aiutarla mentre soffocava. Nel ricordo di Jesse i due parlano delle forze dell'universo che portano le persone in determinati luoghi, e lei sottolinea che a volte quei luoghi non sono piacevoli, e occorre scegliere. Ciò è l'ultimo incentivo per spingere Jesse a lasciarsi alle spalle una vita di droga e sofferenza, dirigendosi verso un'esistenza nuova di zecca tra le nevi dell'Alaska, lontano dai deserti del New Mexico.

Menzioni speciali

Breaking Bad: Aaron Paul e Laura Fraser in una scena dell'episodio Fifty-One

Non appaiono fisicamente in El Camino: Il film di Breaking Bad, ma sono menzionati altri due comprimari importanti della serie: durante i notiziari che commentano la morte di Walter White e dei suprematisti bianchi si parla anche di una donna ricoverata in ospedale per avvelenamento, ovvia allusione a Lydia Rodarte-Quayle che nel finale dello show beve un tè nel quale Walter ha versato del ricino; e alla fine del film, prima di partire in macchina da solo, Jesse consegna a Ed una lettera da far recapitare a Brock Cantillo, il bambino di cui Pinkman si era preso cura nelle ultime stagioni.