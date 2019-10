El Camino: il film di Breaking Bad, Bryan Cranston e Aaron Paul riuniti alla premiere!

La premiere di El Camino: il film di Breaking Bad ha visto la reunion di Bryan Cranston e Aaron Paul a poche ore dal debutto del film ispirato alla serie tv di culto su Netflix.

El Camino: il film di Breaking Bad, Aaron Paul e Bryan Cranston alla premiere

La premiere di El Camino: Il film di Breaking Bad, che si è svolta a Los Angeles qualche giorno fa, ha fornito l'occasione per una reunion sognata da tempo, quella tra gli interpreti di Breaking Bad Aaron Paul e Bryan Cranston.

Centinaia di fan della serie di culto si sono recati fuori dal Regency Theatre di Westwood per accogliere Aaron Paul e le altre star del film Netflix mentre figuranti vestiti da agenti della DEA si rivolgevano alla folla offrendo una ricompensa di 5 milioni di dollari per la cattura di Jesse Pinkman, personaggio di Aaron Paul sfuggito alla giustizia nel finale di Breaking Bad. Al pubblico è stato fornito anche un numero da chiamare in caso di avvistamento, il 505-336-9828, legato a una promozione di Netflix.

Breaking Bad: 10 cose che (forse) non sapete sulla serie con Bryan Cranston

Aaron Paul è apparso di fronte ai fan dopo un inseguimento con la polizia per le strade di Westwood mostrato su un schermo e ha trascorso mezz'ora a firmare autografi. Parlando del suo ritorno nel ruolo di Jesse, Aaron Paul ha dichiarato:.

"Pensavo che fosse un finale perfetto, lasciare il pubblico nell'ambiguità. Ma credo che ciò che Vince Gilligan ha fatto con questo nuovo capitolo sia bellissimo. E' in linea con ciò che mi immaginavo, volevo che Jesse stesse bene. E forse sarà così."

El Camino: il film di Breaking Bad, il cast al completo

A partire da questa settimana è disponibile su Netflix El Camino: Il film di Breaking Bad, che racconta la storia di Jesse Pinkman (Aaron Paul) all'indomani della fuga da una gang di neonazisti, fuga mostrata nel finale di Breaking Bad. Finalmente libero, Jesse dovrà fare i conti col proprio passato per costruirsi un futuro. Confermato il ritorno di Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matt L. Jones), nel film scritto e diretto da Vince Gilligan, che ha confermato la morte di Walter White (Bryan Cranston). Qui trovate la nostra recensione di El Camino: Il film di Breaking Bad.

Breaking Bad, perché il finale è il migliore possibile

El Camino arriva su Netflix sei anni dopo la fine di Breaking Bad, successo di critica e pubblico che ha ha ricevuto 58 nomination, conquistando 16 Emmys in totale.

Aaron Paul ha introdotto l'arrivo di El Camino: Il film di Breaking Bad su Netflix con un conto alla rovescia su Instagram.