Breaking Bad: "Walter White è morto", la conferma di Vince Gilligan

Il protagonista di Breaking Bad, Walter White, è morto: la conferma definitiva arriva dal creatore della serie di culto Vince Gilligan che fa chiarezza una volta per tutte sulla sorte del suo antieroe.

Breaking Bad: Bryan Cranston nell'episodio Riserva indiana (To'hajiilee)

Breaking Bad termina con l'immagine di Walter White che giace sul pavimento di un laboratorio di metanfetamina, colpito da alcuni proiettili. L'obiettivo mostra il volto dell'immobile White solcato da un sorriso di soddisfazione. Un poliziotto fa irruzione per sentirgli il polso mentre lo schermo diventa nero. Il finale dello show suggerisce, dunque, la morte di Walter White, ma fino a oggi il regista e creatore Vince Gilligan non si è mai sbilanciato. L'ambiguità del finale ha spinto dunque i fan a interrogarsi sulla sorte del loro beniamino, ma oggi arriva la risposta definitiva sulla questione.

Di recente Vince Gilligan è apparso nel Rich Eisen Show per promuovere El Camino: Il film di Breaking Bad, in arrivo su Netflix l'11 ottobre. Alla domanda se Walter White sia vivo o morto, l'autore ha dichiarato: "Ti dirò questo, Rich, perché mi piaci così tanto. Walter White è morto."

Dopo tante ambiguità, la risposta di Vince Gilligan non lascia adito a speranze. Solo poche ore fa Aaron Paul, protagonista di El Camino, ha smentito ogni possibilità di un sequel della serie Breaking Bad e ora Gilligan ha rincarato la dose.

Il fatto che Walter White sia deceduto non significa che non sia possibile una sua apparizione in El Camino. Anche se il film segue la fuga di Jesse Pinkman dalla polizia in seguito agli eventi occorsi nel finale di Breaking Bad, la possibilità che il film includa dei flashback è sempre presente, come ha lasciato intendere Jonathan Banks, interprete di Mike Ehrmantraut in Breaking Bad che ha ripreso il ruolo nella serie prequel Better Call Saul. Sul red carpet degli Emmy, Banks ha confermato che Mike Ehrmantraut comparirà in El Camino, ma anche il suo personaggio è morto nell'ultima stagione di Breaking Bad, perciò la presenza di uno o più flashback sembra la spiegazione più logica alla sua affermazione.

