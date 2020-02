Effetto Coronavirus sui cinema: calano gli incassi, soprattutto in Lombardia

I primi effetti dell'emergenza per il Coronavirus sui cinema e il boxoffice: dati in calo rispetto ad un anno fa, soprattutto in Lombardia,

I primi effetti dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus si riverberano anche sui cinema e sul boxoffice di questo fine settimana che si si chiude con una flessione generale che assume cifre più importanti proprio in Lombardia, epicentro del contagio in Italia.

I dati sono abbastanza chiari, rispetto ad un anno fa, gli incassi generali sono calati toccando - 29,91 per cento; in particolare in Lombardia, tra sabato e domenica, si è passati da - 42,2 per cento a - 83,75. Sono cifre importanti tenendo conto che la regione rappresenta quasi il 20 per cento dell'intero incasso nazionale.

Per via della diffusione del Coronavirus, i cinema restano chiusi in Lombardia e Veneto e in altre località del Nord Italia. Si tratta di una situazione inedita che, nella speranza si rivolva al meglio, intaccherà e non poco l'andamento positivo che proseguiva da Capodanno, con un + 19,41 per cento rispetto al 2019 ottenuto anche grazie alla performance di Tolo Tolo di Checco Zalone che ora ha superato i 46 milioni di euro.

Attualmente la classifica vede Gabriele Muccino con Gli anni più belli in prima posizione. Bad Boys for Life, terzo capitolo della serie con Will Smith è una delle nuove uscite del fine settimana e si è piazzata direttamente al secondo posto, mentre Il richiamo della foresta di Chris Sanders con Harrison Ford esordisce in terza posizione.