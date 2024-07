Eddie Murphy sulla relazione del figlio con la primogenita di Martin Lawrence: "Avrò un nipote divertente"

Eddie Murphy ha grandi aspettative per il suo futuro nipote, che potrebbe avere due campioni della risata per nonni al momento della nascita.

In una nuova intervista rilasciata a CBS Mornings, il celebre comico americano, attualmente impegnato nella promozione di Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, ha parlato della storia d'amore tra suo figlio Eric Murphy e Jasmin Lawrence, la figlia di Martin Lawrence.

"Sono entrambi bellissimi, stanno benissimo insieme ed è divertente, tutti pensano: 'Che bambino verrà fuori?'", ha commentato Murphy. "Il nostro patrimonio genetico creerà questo bambino super divertente".

Quando gli è stato chiesto come lui e Lawrence hanno reagito alla notizia della relazione tra i loro figli, Murphy ha risposto: "Ci siamo detti: 'Va bene'. Sì, è stato bello. Abbiamo pensato che fosse una figata". E ha poi ribadito: "Se mai si sposeranno e avranno un figlio, mi aspetto che il bambino sia parecchio divertente".

Eric è il maggiore dei 10 figli della star di Il principe cerca moglie, mentre Jasmine è la primogenita dell'attore di Bad Boys. La coppia ha reso pubblica la propria relazione per la prima volta nel 2021: i due si sono conosciuti grazie allo zio di Jasmine e non ai loro celebri padri.

Eddie Murphy e Martin Lawrence hanno lavorato insieme in Boomerang del 1992 e Life del 1999. Attualmente, il primo è su Netflix grazie al quarto capitolo della saga di Beverly Hills Cop, di cui trovate la recensione su queste pagine, mentre il secondo è ancora nelle sale italiane con Bad Boys: Ride or Die, anch'esso quarto capitolo del rispettivo franchise con Will Smith e di cui potete leggere la recensione.