Bad Boys: Ride or Die, Martin Lawrence smentisce le voci sui suoi problemi di salute dopo la première

Ospite di una puntata del podcast Ebro in the Morning, Martin Lawrence ha rassicurato i propri fan sulle sue condizioni di salute, dopo le voci emerse durante il tour stampa di Bad Boys: Ride or Die, che indicavano delle preoccupazioni relative ad un paio di apparizioni dell'attore in pubblico. Durante un'intervista video, Lawrence sembrava articolare le parole in maniera poco chiara e nel corso di una première di Bad Boys 4 sembrava sorreggersi a Will Smith perché poco stabile.

Martin Lawrence è tornato ad interpretare l'agente Marcus Burnett al fianco di Will Smith nei panni di Mike Lowrey nel quarto capitolo della saga action inaugurata nel 1995 con Bad Boys. L'esposizione mediatica delle ultime settimane in relazione alla promozione del film ha attirato sull'attore l'attenzione di stampa e pubblico e alcuni dettagli avevano allarmato i fan.

La smentita

A specifica domanda, Martin Lawrence ha negato un suo stato di salute fragile:"Martin, tutti parlano di te sul balcone che saluti le persone e ti guardi intorno ma dove stavi guardando? Ti guardavi intorno per dire 'Wow, quanta gente'? Perché le persone hanno interpretato la cosa come se ci fosse qualcosa che non andava con la tua salute". In passato l'attore aveva già messo in apprensione i propri fan quando, alla fine degli anni '90, trascorse tre giorni in coma a causa di un grave caso di colpo di calore.

Will Smith e Martin Lawrence in una sequenza in macchina di Bad Boys: Ride or Die

Lawrence ha spiegato che in quel momento era semplicemente sorpreso per la quantità di folla presente alla première del film, che lui ritiene fosse più simile a quella di un concerto rock:"Sto bene. Sono nelle mani di Dio. Sapevi che sono benedetto? Sono felice di svegliarmi ogni giorno. Sto bene e non c'è bisogno che le persone siano preoccupate".

Bad Boys: Ride or Die è il quarto capitolo del franchise con protagonisti gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett, in questo episodio coinvolti in un caso che riguarda il proprio defunto capo della polizia, il capitano Howard (Joe Pantoliano), accusato di essere stato in affari con i cartelli della droga. In seguito, Lowrey e Burnett sono costretti a fuggire perché a loro volta finiscono nel mirino delle indagini.