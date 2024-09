Morto John Ashton, il sergente Taggart di Beverly Hills Cop

John Ashton, noto per il ruolo dell'agente John Taggart nei film di Beverly Hills Cop, è scomparso giovedì a Fort Collins, in Colorado, come ha confermato dal suo manager Alan Somers a Variety. L'attore americano aveva 76 anni.

Ashton ha interpretato Taggart nei primi due capitoli dei Beverly Hills Cop, usciti nel 1984 e nel 1987, al fianco di Eddie Murphy e Judge Reinhold, riprendendo il suo ruolo in Un piedipiatti a Beverly Hills - Axel F, nel ruolo del capo della polizia.

Poliziotto a Beverly Hills

La carriera di Ashton è durata più di 50 anni e tra i suoi primi credit cinematografici figurano An Eye for an Eye, So Evil, My Sister, Cat Murkill and the Silks, Breaking Away, Borderline e Honky Tonk Freeway. Negli anni '70, inoltre, ha partecipato da guest star a diverse serie tv come Emergency!, Colombo, Police Story, Barnaby Jones, Police Woman, MASH, Starsky & Hutch e Dallas.

Tra i vari ruoli conosciuti, Ashton ha interpretato Cliff Nelson, il padre di Keith Nelson (Eric Stoltz), nella commedia romantica adolescenziale del 1987, Un meraviglioso batticuore, scritta e prodotta da John Hughes, con il quale lavorò anche nella commedia del 1988 Una donna in carriera, con protagonisti Kevin Bacon ed Elizabeth McGovern.

Nell'action comedy del 1988, Prima di mezzanotte, John Ashton interpretava un cacciatore di taglie rivale di Jack Walsh, interpretato da Robert De Niro. Ha recitato da caratterista anche in Gone Baby Gone di Ben Affleck.

In tv, John Ashton ha interpretato Charlie Battles nella serie drammatica Hardball, apparendo anche in Ai confini della realtà, A-Team, Una pallottola spuntata, Fantasilandia e Law & Order: Unità Vittime Speciali. Nato nel febbraio 1948 a Springfield, Massachusetts, Ashton crebbe a Enfield, nel Connecticut, prima di trasferirsi in California per laurearsi in arti teatrali e iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo.