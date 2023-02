Echo, Marvel aggiorna sullo sviluppo dello spin-off di Hawkeye

La Marvel ha rilasciato nuovi aggiornamenti per i fan in merito alla produzione di Echo, lo spin-off di Hawkeye che ha subito una serie di ritardi nell'ultimo anno.

Nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di Echo, lo spinoff di Hawkeye, hanno raggiunto i fan della Marvel nelle ultime ore. La serie ha dovuto affrontare alcuni imprevisti nell'ultimo anno e non è ancora stata rivelata una data di uscita.

Echo, come riportato da The Direct, ha dunque subito una serie di ritardi in questi lunghi mesi seguiti da una forte preoccupazione: rendere la serie all'altezza del MCU. Lo show doveva arrivare su Disney+ nell'estate del 2023 ma le cose sembra andranno diversamente. Il progetto non dovrebbe infatti vedere la luce prima degli ultimi mesi del 2023.

In una recente intervista rilasciata a Collider, il vicepresidente della produzione e dello sviluppo dei Marvel Studios e il produttore Stephen Broussard hanno fornito alcuni aggiornamenti in merito alla produzione di Echo.

"La produzione di Echo sta andando molto bene. E' molto diverso. Prendiamo come esempio Licantropus, ha un tono decisamente diverso. Non voglio dire molto, ma sembra ben legato alla realtà e spirituale in modi completamente diversi per noi. Alaqua Cox come protagonista è incredibilmente avvincente. Mi riesce difficile pensare a qualcosa come questo al di fuori dell'MCU, figuriamoci all'interno di tutto quello che abbiamo fatto. Quindi rimanete sintonizzati su tutto questo che è davvero interessante".

Echo, rimandata l'uscita dello spin-off di Hawkeye targato Disney+?

Uno show "decisamente" diverso da tutto quello che è apparso fino a questo momento. Questi i primi aggiornamenti arrivati, a cui si aggiungono le dichiarazioni di Broussard. "Si tratta sempre di abbracciare qualunque cosa sia, giusto? Come abbracciare un film horror della Universal Hammer, e in un certo senso appoggiarsi a quello e a tutto ciò che c'è di unico. La particolarità qui è che è molto più realistico, e si svolge nell'Oklahoma rurale. Quindi è divertente, ed è stato un fantastico lavoro di squadra con tutto il team".

Echo dovrebbe approdare su Disney+ tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Non resta che prestare attenzione ai prossimi aggiornamenti in attesa di incontrare la sua protagonista sul piccolo schermo.