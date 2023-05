Echo: Kevin Feige riteneva 'inguardabile' la serie Marvel prima dei reshoot

La nuova serie Marvel in arrivo su Disney+, Echo, ha finalmente una data di uscita, ma il processo di realizzazione non è stato per niente facile e lineare.

Dopo mesi di rinvii e dicerie, Marvel ha finalmente annunciato la data di uscita di Echo: lo spinoff di Hawkeye approderà su Disney+ il 29 novembre su Disney+. A quanto pare, però, la realizzazione dello show è stata talmente travagliata al punto che Kevin Feige lo considerava inguardabile prima delle riprese aggiuntive. A parlarne è stato l'insider Jeff Sneider nel suo podcast The Hot Mic:

"Mi hanno detto che la produzione della serie è stata un disastro totale, ci sono stati numerosi problemi durante la sua realizzazione. A quanto pare lo show è venuto così male che hanno dovuto rigirare tutto e Kevin Feige pensava fosse inguardabile e quindi irrealizzabile. Pensavano di ridurre gli episodi da otto a sei oppure a quattro in post produzione, ma alla fine hanno girato completamente la serie dall'inizio".

La fine delle riprese di Echo era stata annunciata ad agosto dalla protagonista Alaqua Cox in un post in cui si legge: "Abbiamo appena finito di girare Echo! Ce l'ho fatta papà!" si legge nello screenshot della conversazione via iMessage riportata anche da Screen Rant, e poi sotto: "Lo so che sei tanto orgoglioso di me papà! Ti voglio bene, mi manchi tanto".

Di cosa parla Echo

Echo racconta la storia di Maya Lopez, il cui comportamento a New York ha delle ripercussioni sulla sua vita nella città natale, dove deve affrontare il passato e rientrare in connessione con le sue radici da nativa americana, oltre a dover accettare il significato di famiglia e di comunità per costruire il proprio futuro.

Il ruolo della protagonista è stato affidato ad Alaqua Cox, nel cast ci saranno anche Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene e Zahn McClarnon.