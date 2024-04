I Simpson, il produttore: 'Mi spiace se la morte di [...] vi ha turbato. Ma era quello lo scopo'

Durante l'ultimo episodio de I Simpson uno dei personaggi storici dello show ha perso la vita dopo quasi 35 anni sullo schermo e ora uno dei produttori della serie ne ha commentato la morte. Non proseguite se non volete spoiler!

Le parole del produttore

Si tratta del cliente abituale della Taverna di Moe, Larry. Tim Long, produttore esecutivo della longeva sitcom animata, ha detto a TMZ che il team creativo intendeva colpire duramente il pubblico con la morte di Larry "The Barfly" Dalrymple, anche se Dalrymple non ha mai avuto un momento importante nello show.

Larry era un personaggio di sfondo della serie, apparso per la prima volta nel 1989, durante la prima stagione, e per lo più nella Taverna di Moe, vicino a Homer Simpson e ai suoi amici. Di tanto in tanto, pronuncia una o due battute.

I Simpson: la morte di Larry

Long ha detto che non importa quanto fosse piccolo il ruolo di Larry, perché i personaggi de I Simpson non muoiono spesso, quindi è una evento importante quando succede. Long ha aggiunto di essere dispiaciuto per i fan sconvolti dalla morte e dalla tristezza dell'episodio in generale, ma ha ammesso di apprezzare il fatto che sembrino averla presa male come Homer e la banda durante l'episodio, perché questo dimostra quanto lo show sia ancora molto amato.

Inoltre, il produttore ha detto scherzosamente che i fan dei Flintstones non si sarebbero spaventati se la serie avesse eliminato il vituperato personaggio del Grande Gazoo e che quindi è bello sapere che il pubblico tiene a tutti i personaggi che rendono Springfield ciò che è. Nonostante questo, Long ha esortato la gente a smetterla di agitarsi, perché non è come se avessero ucciso un personaggio importante come Barney o Moe.

Anche se ai fan potrebbe volerci del tempo per superare la morte di Larry, almeno chi lavora dietro le quinte dello show non potrebbe esserne più felice. Ricordiamo che la serie è stata rinnovata fino al 2025.