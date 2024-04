Endless Love anticipazioni 29 aprile: La Rivelazione di Zeynep lascia Kemal senza parole

Anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda lunedì 29 aprile su Canale 5: Kemal chiede aiuto a Zehir. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap viene trasmessa alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30 ed è disponibile, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 27 aprile Nihan telefona a Emir e gli chiede se è coinvolto nell'incidente di Onder. Nihan riceve una chiamata dalla polizia in cui le comunicano che hanno preso l'uomo che ha investito Onder. Emir bacia Zeynep e il capitano della barca li fotografa. Nel frattempo, Kemal invita Nihan al cinema.

Zehir in questo episodio aiuta Kemal

Anticipazioni del 29 aprile: Alla ricerca del segreto di Emir

Emir e Galip si incontrano a casa della madre di Emir, che è rimasta in uno stato di incoscienza per 25 anni. Galip si rifiuta di restituire le chiavette USB a suo figlio e minaccia di usare tutti i mezzi a sua disposizione per scoprire chi lo sta ricattando.

Nel frattempo, Kemal osserva da lontano la scena tra i due uomini e, mentre parla al telefono con Nihan, esprime la sua determinazione a recuperare le chiavette dalle mani di Galip per svelare la verità sulla notte che ha cambiato per sempre le loro vite.

Zeynep non sa di essere una pedina di Emir

Kemal si reca in un quartiere malfamato e chiede a Zehir di aiutarlo a portare a termine la missione. Anche se inizialmente titubante, l'amico accetta e si posiziona vicino alla casa di Galip.

Nel frattempo, Zeynep confessa ai suoi genitori di non amare Salih e di non volerlo sposare. Kemal torna dalla sua famiglia per cercare di capire il motivo di questa decisione, ma sua sorella è irremovibile nella sua posizione. La ragazza non dice a nessuno dei suoi incontri segreti con Emir.