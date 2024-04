Stranger Things 5, Ethan Hawke: 'Niente spoiler da mia figlia Maya. Dice che ho la bocca troppo larga'

Ethan Hawke sarà anche un attore, regista e scrittore incredibilmente affermato, ma alla fine della giornata è anche un papà super orgoglioso. Il padre di quattro figli ha recentemente diretto la figlia maggiore Maya, 25 anni, nel film Wildcat e, nonostante abbia "un enorme rispetto per il suo talento", Ethan, 52 anni, dice di aver dovuto assicurarsi di non adularla troppo per la sua recitazione mentre indossava il cappello da regista.

"Temevo di deluderla se l'avessi fatto", racconta l'attore a People, che si è assicurato di essere altamente professionale sul set. "Avevamo così tanti collaboratori straordinari e tutti questi artisti molto seri che erano lì per cercare di realizzare un'opera seria. Non erano lì per essere carini o per fare un filmino".

Tuttavia, quando guarda Maya interpretare Robin Buckley in Stranger Things... è una storia completamente diversa.

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

La bocca larga di Ethan Hawke

"Posso essere orgoglioso di lei e fare il geek con tanta gioia quando guardo Stranger Things", dice. "Ma quando la dirigo, ho un lavoro da fare, che è quello di assicurarmi che raggiungiamo quell'obiettivo".

Maya sta girando la nuova stagione della serie di successo di Netflix, ma nonostante i tentativi del padre di scoprire delle anticipazione, lei non vuole rivelare alcuno spoiler. "Le faccio pressione per averli e lei non li vuole rivelare! Mi dice: 'Hai la bocca larga'. Quindi no, nemmeno al caro vecchio papà dice nulla", ha commentato Hawke ridendo.

Locandina di Wildcat

Wildcat, che parla della vita e dell'opera della scrittrice di racconti Flannery O'Connor, nasce da un'idea di Maya, che ha conosciuto l'opera dell'autrice quando era ancora al liceo. Ha poi acquistato i diritti delle storie, ma Ethan ha detto che entrambi sapevano che portare la vita della O'Connor sul grande schermo non sarebbe stato facile.

"Erano alcune delle nostre conversazioni segrete di mezzanotte, del tipo: 'Come possiamo fare un film su questo?'. Non solo un film su Flannery O'Connor, ma sul modo in cui ha vissuto la sua vita, sull'intersezione tra la creatività e l'immaginazione e su come queste si intersecano con la fede e la realtà", racconta l'attore.

E continua: "Maya voleva fare un film su una giovane donna focosa e complicata. Il mondo è pieno di film su uomini complicati e sul loro rapporto con il lavoro. Lei ha avuto l'idea di fare un film sul rapporto di una giovane donna con se stessa e il suo lavoro. Mi sembrava una grande idea!".