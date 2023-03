Echo, per Charlie Cox e Vincent D'Onofrio ruoli chiave più importanti del previsto?

Nuovi importanti aggiornamenti potrebbe ruotare intorno a Echo, la serie Marvel spin-off di Hawkeye che vedrà coinvolti nella storia anche Charlie Cox e Vincent D'Onofrio. Ma quali saranno i loro ruoli? Quale rilevanza avranno all'interno dello show?

Fino a questo momento si era parlato solo della presenza di Charlie Cox all'interno della serie. Ora, secondo quanto riportato da ComicBookMovie, alcune foto dal set hanno rivelato la presenza di Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk nello spin-off di Hawkeye.

In un articolo pubblicato da The Hollywood Reporter, è stato inoltre specificato che "sia Cox che D'Onofrio avranno ruoli chiave nell'imminente Echo, una serie che dovrebbe preparare il terreno per Daredevil: Born Again".

Daredevil: Born Again, Jon Bernthal sarà di nuovo Punisher nella serie Marvel

Nell'attesa di una conferma o possibili smentite, nelle scorse settimane il vicepresidente della produzione e dello sviluppo dei Marvel Studios e il produttore Stephen Broussard ha dichiarato: "La produzione di Echo sta andando molto bene. Alaqua Cox come protagonista è incredibilmente avvincente. Mi riesce difficile pensare a qualcosa come questo al di fuori dell'MCU, figuriamoci all'interno di tutto quello che abbiamo fatto".

Echo dovrebbe approdare su Disney+ tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Non resta che prestare attenzione ai prossimi aggiornamenti in attesa di incontrare la sua protagonista sul piccolo schermo.