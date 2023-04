Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Regé-Jean Page: "L'armatura è una tuta da sub con i tuoi succhi dentro"

Regé-Jean Page ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al costume indossato in Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, facendo intendere che fosse tutto meno che comodo.

La star di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri Regé-Jean Page è tornato a parlare del film da poco arrivato nelle sale cinematografiche. Nello specifico, l'attore questa volta ha menzionato l'armatura indossata all'interno della pellicol,a rivelando cosa ha provato nel vestire (letteralmente) i panni del suo personaggio.

In un'intervista riportata da EW, l'attore ha dichiarato che tra tutti i suoi colleghi sul set di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, tra cui troviamo anche Michelle Rodriguez, Chris Pine, Sophia Lillis, Justice Smith e Hugh Grant, era lui ad indossare "il vestito più scomodo".

"Ho commesso l'errore di Robert Downey Jr." ha dichiarato Rege-Jean Page nelle dichiarazioni rilasciate a BBC Radio 1, e facendo riferimento alle parole del volto di Iron Man, il quale confessò di aver evitato di indossare l'abito del suo personaggio nel successivo film Marvel. "Non è comodo girare le scene indossando un'armatura".

"Hai caldo tutto il giorno. Non ti puoi sedere. Il sudore non esce da nessuna parte. Diventa una muta da sub, solo con i tuoi succhi dentro" ha raccontato Page, prima di affermare con sarcasmo: "E' stato stupendo".

Quando l'intervistatore ha sottolineato la presenza di alcuni "impressionanti addominali" sotto l'armatura, l'attore ha risposto che era tutto programmato... "Fa parte del mio contratto".

Page è dunque tornato a parlare del suo abbigliamento all'interno del film dopo averne fatto parola anche in precedenza, in un'intervista rilasciata a Variety durante la notte degli Oscar. "Mentre stai cercando di girare delle complicate scene di combattimento niente si muove come dovrebbe. Cotta di maglia e armatura? Niente è confortevole".

Ma "entrando in questo mondo" ha proseguito Regé-Jean Page "sono diventato molto bravo a maneggiare la spada. Mi sono dovuto allenare molto con un sacco di acrobazie e avevo il sedere più bello che abbia mai avuto. Ho trascorso il tempo ad essere addestrato e uccidere draghi".