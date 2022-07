Dungeons & Dragons, Michelle Rodriguez: "Vin Diesel non lo ammette ma è orgoglioso di me"

Dopo la premiere ufficiale del trailer di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, il cast e la troupe si sono recati al San Diego Comic-Con 2022 e, durante il pannello di ComicBook.com, Michelle Rodriguez ha parlato di Vin Diesel e di come ha reagito quando ha scoperto che la sua collega di Fast & Furious avrebbe recitato nella pellicola.

"Non è un fan di Dungeons & Dragons, Vin Diesel è un dungeon master", ha spiegato la Rodriguez. "Lui è sempre molto orgoglioso e non vuole rovinare momenti del genere... minimizza sempre tutto. È sempre super cool ma io so che dentro, nel profondo, ha pensato: 'Mia sorella reciterà in D&D.' So che è orgoglioso di me".

Durante il San Diego Comic-Con sono stati mostrati i personaggi principali, tra cui il bardo interpretato da Chris Pine, il ruolo della stessa Rodriguez e Justice Smith nei panni dell'elfo mago. Come sappiamo già, in Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri, diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il villain sarà interpretato da Hugh Grant.

La sinossi ufficiale di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri recita: "Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si scontrano con le persone sbagliate. Il film porta sul grande schermo il ricco mondo e lo spirito ludico del leggendario gioco di ruolo in un'avventura esilarante e ricca di azione."