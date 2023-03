Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Chris Pine: "È la fuga definitiva da questo mondo di mer*a"

Chris Pine ha voluto elogiare lo spirito allegro e scanzonato di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, in arrivo nei cinema italiani domani 29 marzo. definendolo una fuga da un mondo spesso ostile.

Ormai ci siamo. Arriverà domani 30 marzo nelle sale Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, adattamento cinematografico di uno dei giochi di ruolo più celebri di sempre. Le prime reazioni della critica a Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri sono state molto positive, definendolo un film pieno di "cuore e anima".

Sullo spirito allegro e scanzonato del film è voluto intervenire anche Chris Pine, uno dei protagonisti del film: "Posso dire di averlo visto più volte di qualsiasi altro mio film perché adoro stare a contatto con il pubblico. Andare lì fuori e vedere il volto contento delle persone... è qualcosa che li rende vivi. Vogliono parlare del film, vogliono divertirsi e stare bene. Siccome il mondo di oggi è una merda perché non usiamo questo film come viatico per rendere ancora più felici le persone?" ha dichiarato l'attore ai microfoni di Variety.

Dungeons & Dragons, Hugh Grant: "Ho una paura fottuta dei giocatori di ruolo... e di Michelle Rodriguez"

Oltre a Chris Pine, il film è interpretato da Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Rege-Jean Page e Hugh Grant ed è stato diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein.

La descrizione ufficiale di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri recita: "Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si imbattono nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri porta sul grande schermo il ricco mondo e lo spirito ludico del leggendario gioco di ruolo in un'avventura esilarante e ricca di azione".