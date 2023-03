Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, le prime reazioni lo definiscono un film "pieno di cuore e anima"

Sembrerebbero essere molto positive le prime reazioni di chi ha potuto vedere il film in anteprima al South by Southwest 2023 (SXSW).

Arriverà finalmente nelle sale il 30 marzo l'adattamento in live action di Dungeons & Dragons, uno dei giochi di ruolo più celebri di sempre. Ma in occasione del South by Southwest 2023, andato in scena nei giorni scorsi, c'è chi ha già potuto vedere in anteprima Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri e le reazioni sembrerebbero essere molto positive.

Viene in particolar modo elogiato l'equilibrio tra humor e toni seriosi, e il cast capitanato da Rege-Jean Page (Bridgerton) e Chris Pine, con una menzione d'onore a Michelle Rodriguez. The Hollywood Handle lo ha definito un film ricco di cuore e anima, con una cinematografia stupenda e un cast ben assortito. Occhio ai crediti finali.

Brandon Davis di ComicBook.com lo ha addirittura definito un mix tra i Guardiani della Galassia e gli Avengers. Michelle Rodiguez la migliore del cast.

Ci sono però anche reazioni miste come quella di Brian Tallerico: "Il film è ricco di energia, il che è un bene e una maledizione al tempo stesso. Le parti migliori mi hanno ricordato Raimi, le peggiori invece Boll".

La sinossi ufficiale di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri recita: "Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate".

Il film action fantasy è basato sul celebre ruolo di ruolo di Hasbro del 1974. Nel gioco, l'Impero di Izmer è governato da un'aristocrazia esperta di magia, con i maghi che sono sono sotto il comando dell'imperatrice Savina. Con lo scettro magico, lei domina i draghi d'oro e assicura la difesa al regno.