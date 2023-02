Dungeons and Dragons: ecco come "L'onore dei ladri" si è ispirato ai Monty Python

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri sarà un mix di diversi generi, dal fantasy all'horror, alla commedia in stile Monty Python, secondo i due registi.

In un'intervista con IGN, i co-registi John Francis Daley e Jonathan Goldstein hanno spiegato come sono riusciti a mescolare tutti questi generi nella speranza di evocare una varietà di emozioni nel pubblico.

"La cosa che ci piace di più è mescolare i generi e farlo in modo che si possa avere paura in un momento e ridere in quello dopo", ha detto Goldstein. "Non vogliamo mai esagerare con la parodia dei film fantasy, ma volevamo anche essere in grado di passare da qualcosa di inquietante e fantasy più tradizionale alle sequenze più assurde, quasi alla Monty Python".

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è interpretato da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Hugh Grant. La trama principale del film è basata sull'ambientazione del gioco da tavolo Forgotten Realms del 1987. Pine interpreta Edgin il Bardo, il capo di un gruppo di ladri che deve fermare i Maghi Rossi di Thay dopo che Edgin ha inavvertitamente consegnato loro un potente artefatto.

La pellicola uscirà nelle sale italiane il 30 marzo 2023.