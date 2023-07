Dune, Rebecca Ferguson: 'Il primo film non vale niente paragonato a Dune: Parte Due'

Nonostante il successo incredibile dell'adattamento di Dune da parte di Denis Villeneuve, per l'attrice Rebecca Ferguson il primo film non vale niente paragonato a Dune: Parte Due, in arrivo al cinema il 1 novembre.

Le dichiarazioni dell'attrice svedese sono comprensibili se si considera che il primo Dune adatta solo la prima metà del libro, ma il culmine dell'avventura arriverà con Dune: Parte Due che metterà in scena eventi ancora più catastrofici in una irresistibile escalation.

Dune - Parte 2, il nostro commento al trailer: un ritorno mozzafiato su Arrakis

L'entusiasmo di Rebecca Ferguson

Dune - Parte Due: un'immagine del film

"È così fottutamente bello. Mi emoziono a parlarne perché amo Denis, amo il direttore della fotografia Greig Fraser e amo la squadra", ha dichiarato Rebecca Ferguson a Collider. "Il primo film è fenomenale, grandioso, basti pensare alle immagini, alla recitazione. Sì, è tutto fantastico, ma non è niente in confronto al numero due. Dune: Parte Due è un fottuto pugno nello stomaco. È incredibile. Non ho visto il film. Ho letto la sceneggiatura e ho visto parte del girato. Sono venuta sul set anche quando non dovevo girare, cosa che tra l'altro di solito non faccio mai perché sono troppo occupata, stanca e non mi interessa davvero. Ma stavolta volevo vedere gli allestimenti. Volevo vedere Austin Butler fare quello che stava facendo. È incredibile. Non ci sono parole. I costumi di Jacqueline West, quello che Austin sta portando a quel personaggio, quello che fa Christopher Walken. Voglio dire, è incredibile".

La Lady Jessica di Lady Jessica di Rebecca Ferguson e suo figlio Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet, sono tra i personaggi che faranno ritorno dopo il primo Dune, mentre Austin Butler e Christopher Walken sono tra i nuovi arrivi nel cast nei ruoli, rispettivamente, di Feyd-Rautha Harkonnen e dell'Imperatore Shaddam IV.

"I loro personaggi sono grandiosi e importanti, e sono imperatori, sono principesse, sono brutali assassini, e sono cruenti", ha detto Ferguson parlando dei nuovi arrivati. "Sono pienamente e assolutamente necessari per realizzare lo spettacolo, e si parla del meglio delle star attori internazionali e di ciò che porteranno."