Dune: Parte Due, perché il personaggio di Austin Butler è in bianco e nero nel nuovo trailer?

Il nuovo spettacolare trailer di Dune: Parte Due, lanciato poche ore fa, contiene varie scene in cui il villain di Austin Butler, Feyd-Rautha, viene mostrato in bianco e nero. Il nuovo capitolo, in uscita il 1° novembre, proseguirà il racconto del viaggio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) mentre collabora con i Fremen per vendicarsi di Casa Harkonnen.

Dune: Parte Due vede l'arrivo di alcuni volti nuovi tra cui Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e la star di Elvis Austin Butler, per l'appunto, nei panni di Feyd-Rautha Harkonnen.

Dune - Parte 2, il nostro commento al trailer: un ritorno mozzafiato su Arrakis

Le scene in bianco e nero di Dune: Parte Due potrebbero connettersi al pianeta natale degli Harkonnen, Giedi Prime

Dune - Parte Due: una scena

Feyd-Rautha, nipote del barone Harkonnen (Stellan Skarsgård), è stato precedentemente interpretato da Sting nella versione di David Lynch. Svolta radicale, mostra il secondo trailer di Dune: Parte Due, dove Feyd-Rautha ha un aspetto assai diversi, ben più mostruoso, linea con il look del Barone e del Glossu Rabban di Dave Bautista. A sorprendere delle scene di Austin Butler è, però, il fatto che a differenza del resto del trailer, sono bianco e nero, facendo ipotizzare che l'assenza di colore dipenda dal fatto che si svolgono su Giedi Prime, il pianeta natale degli Harkonnen.

Le sequenze in bianco e nero mostrano Feyd-Rautha che combatte in giochi dei gladiatori su Giedi Prime, per l'intrattenimento di suo zio e della nobiltà riunita. Anche in questi brevi scorci, è chiaro che Feyd-Rautha è un feroce combattente, e l'aspetto in bianco e nero del pianeta è probabilmente un tocco visivo aggiunto da Villeneuve per differenziare Giedi Prime da Arrakis. Il trailer anticipa anche anche la battaglia tra Paul e Feyd-Rautha, che è un passaggio importante nel romanzo originale di Frank Herbert. Il personaggio è la chiave dei piani del Barone per Casa Harkonnen, poiché vuole che suo nipote diventi un giorno il sovrano di Arrakis. In molti modi, Feyd-Rautha è uno specchio oscuro del viaggio di Paul, ed entrambi sono il risultato del secolare programma di allevamento del Bene Gesserit progettato per far avverare la "profezia" di Kwisatz Haderach.