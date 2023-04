Dune, per Rebecca Ferguson "la Parte 2 è molto più bella della prima"

Nel corso di una breve intervista, a Rebecca Ferguson è stato chiesto di rivelare tutto ciò che poteva dell'imminente Dune: Parte Due, che arriverà nelle sale di tutto il mondo il prossimo novembre, sempre per la regia di Denis Villeneuve.

Se David Lynch proprio non vuole saperne niente di Dune, la Ferguson è invece molto fiduciosa nella nuova parte del dittico dedicato al primo romanzo di Frank Herbert, tanto da ritenerla superiore alla prima che già aveva convinto pubblico e critica.

"Lo dico: [Dune] Parte Seconda è meglio della Parte Prima.... E questo lo dico io senza averlo visto. Lo dico in base a ciò che ho letto, a ciò che ho visto e a ciò che ho girato. Penso che sarà migliore".

Il primo film di Dune si concludeva all'incirca a metà del romanzo originale di Frank Herbert, con Paul (Timothée Chalamet) che uccideva Jamis in un duello rituale. Nonostante Jessica (Ferguson) lo metta in guardia, Paul decide di unirsi ai Fremen, credendo che le sue azioni in futuro permetteranno ad Arrakis di avere più libertà e stabilità. Dune: Part Two completerà la storia del romanzo originale di Herbert, chiudendo così il cerchio del viaggio di Paul come Maud'Dib.

Dune: Part Two esplorerà mondi diversi, tra cui il pianeta Harkonnen Giedi Prime, espandendo l'universo di Dune. Il film dovrebbe anche mostrare Paul e Jessica che si abituano alla vita dei Fremen e imparano a conoscere meglio le loro abitudini. Anche Chani, la ragazza Fremen apparsa nei sogni di Paul e interpretata da Zendaya Coleman, avrà un ruolo più ampio.