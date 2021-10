Christopher Nolan elogia Dune: "È un vero regalo per gli appassionati di cinema"

Christopher Nolan ha amato Dune, e non ha che lusinghe per Denis Villeneuve e la sua ultima fatica cinematografica.

Ricevere complimenti da Christopher Nolan non è cosa da tutti i giorni, ma Dune di Denis Villeneuve è riuscito ad ottenere i più alti elogi da parte del regista di Inception e Il Cavaliere Oscuro.

Tenet: John David Washington con Christopher Nolan sul set

Proprio come Villeneuve aveva apprezzato enormemente l'ultimo film di Nolan, Tenet, che aveva definito un vero capolavoro, lo stesso sembra essere accaduto a ruoli invertiti, come riporta anche IndieWire.

Durante un episodio del podcast The Director's Cut, dove erano ospiti entrambi i filmmaker, Nolan ha riempito di lusinghe il collega per il film presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia. "Dune è uno dei più riusciti matrimoni tra fotografia live-action e computer grafica che abbia mai visto" ha esordito "È incredibilmente coinvolgente in ogni momento"

"Tutto il tuo team ha fatto un lavoro fenomenale. Credo che questo film sarà in grado di introdurre Dune a una generazione completamente nuova di fan che non hanno mai letto il libro, e li incoraggerà a farlo" ha poi continuato "Penso sia davvero un'opera incredibile. Ho avuto il privilegio di poterlo vedere già un paio di volte, e ogni volta scopro nuove cose, dettagli di quel mondo che non avevo notato in precedenza. Il modo in cui è realizzato per il grande schermo. È un vero piacere, e un regalo per gli appassionati di film di tutto il mondo".

E intanto, Dune conquista anche il pubblico d'oltreoceano, portandosi a casa 40 milioni di dollari al suo debutto negli Stati Uniti. La seconda parte è sempre più vicina alla realizzazione?