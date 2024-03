Dune - Parte Due vola a oltre 8 milioni di euro al box office italiano

Non si arresta la corsa di Dune - Parte Due, che supera gli 8 milioni in Italia e sfiora i 500 a livello globale, dopo gli Oscar La zona d'interesse risale al secondo posto.

Non accenna a diminuire l'interesse del pubblico italiano nei confronti di Dune - Parte Due. Il secondo capitolo della saga sci-fi di Denis Villeneuve conserva il primo posto al botteghino guadagnando un altro milione di euro che lo porta a un incasso totale di 8,2 milioni. A livello globale, il film sci-fi che prosegue la saga ideata di Frank Herbert si accinge a superare il traguardo dei 500 milioni. Scoprite la nostra recensione di Dune - Parte Due per approfondire la sofisticata e complicata visione di Villeneuve impegnato nella ricostruzione di un universo immenso.

A quattro settimane dall'uscita sono in netta ascesa gli incassi de La zona d'interesse. L'effetto Oscar catapulta il film sull'Olocausto di Jonathan Glazer al secondo posto con altri 605.000 euro di incasso che portano il film a un totale di 3,6 milioni. Qui la nostra recensione de La zona d'interesse.

In terza posizione troviamo il debutto di Race for Glory - Audi VS Lancia, pellicola a sfondo automobilistico diretta da Stefano Mordini che racconta la sfida tra il team Lancia, guidato dal carismatico Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio), e il potente team Audi in una delle più grandi rivalità della storia dello sport. Scoprite la nostra recensione di Race for Glory - Audi VS Lancia, che apre con un incasso di oltre 562.000 euro da 356 sale.

In discesa gli incassi di Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, che torna a raccontare le disavventure di due famiglie antitetiche costrette a "convivere" nell'isola di Ventotene a ferragosto. Altri 394.000 euro portano il film a 1,3 milioni. Il suo ritratto di personaggi che incarnano vizi e virtù del mondo odierno rappresentano lo specchio dei tempi ironicamente rappresentati da Virzì attraverso la lente della commedia, come sottolinea la nostra recensione di Un altro Ferragosto.

Kung Fu Panda 4: una scena del film

In quinta posizione si piazza Kung Fu Panda 4. L'uscita ufficiale del film d'animazione DreamWorks è prevista per il 21 marzo, ma le anteprime del 17 marzo hanno permesso al film di posizionarsi già nella top 5 con oltre 381.000 euro d'incasso. Scoprite i segreti della pellicola in uscita esplorando la nostra recensione di Kung Fu Panda 4.