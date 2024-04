Dune: Parte Due, Stilgar è diventato un meme, ma per Denis Villeneuve 'è una figura tragica'

Denis Villeneuve è a conoscenza del fatto che Stilgar (Javier Bardem) sia diventato un meme subito dopo l'uscita di Dune - Parte Due, ma ha insistito sulla tragicità della sua figura.

Stilgar crede fermamente che Paul Atreides (Timothée Chalamet) sia il Lisan al Gaib, termine con cui i Fremen indicano il loro atteso messia. Questo ha generato innumerevoli meme con Stilgar che pronuncia "Lisan al Gaib", e molti dei meme mostrano la sua espressione sbalordita mentre guarda Paul cavalcare un sandworm per la prima volta.

In un'intervista al New York Times, è stato chiesto a Villeneuve se fosse sorpreso dal fatto che il pubblico abbia questa reazione quando Stilgar parla a causa dei meme umoristici associati al suo personaggio. La risposta di Villeneuve è un "no" definitivo, poiché non considera questa reazione come una presa in giro o un fraintendimento di Stilgar da parte degli spettatori. Al contrario, la reazione del pubblico è in linea con l'intento di Villeneuve di rappresentare Stilgar.

Per Villeneuve, Stilgar è il personaggio più tragico di Dune: "Per me è la figura più tragica di tutte. Il fatto che sia umoristico permette di sentire l'umanità di questo personaggio. Non è una figura austera, ha un grande cuore. Ma le sue convinzioni, la sua fede, le sue reazioni conducono all'umorismo. Trovo Stilgar molto divertente. E quando le persone ridono, sono felice perché l'intenzione era quella".

Parlando del background del personaggio, il regista ha aggiunto: "Per tutta la vita è stato cresciuto con questo sogno. Quindi suggerisco che ogni volta che arriva un ragazzo da fuori con molto carisma, spera di aver trovato il suo messia. Come nella Bibbia, abbiamo tonnellate di profeti prima della venuta di Gesù".

La risposta di Villeneuve dimostra che l'umorismo e la tragicità del personaggio di Stilgar non si escludono a vicenda. Nella prima metà di Dune - Parte Due, è davvero divertente vedere Stilgar affermare con sicurezza che ogni piccola cosa che Paul fa è un segno che lui è il Lisan al Gaib. Quando Paul lo nega apertamente, Stilgar lo vede solo come un segno che lui è il messia, perché solo il Lisan al Gaib sarebbe così umile. L'interpretazione di Bardem e la regia di Villeneuve rendono questi momenti accattivanti e comici allo stesso tempo.