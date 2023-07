Dune: Parte Due, l'uscita rischia di slittare al 2024, ritardi in vista anche per Aquaman 2 e Il colore viola

Nuove date di uscita per l'atteso Dune: Parte Due, ma anche per Aquaman e il regno perduto e il Colore viola?

Dal San Diego Comic-Con 2023 giungono notizie allarmanti che riguardano Dune: Parte Due. Lo sciopero di attori e sceneggiatori rischia, infatti, di far slittare l'uscita del film da novembre al 2024. Stessa sorte potrebbe toccare ad altre due pellicola targate Warner Bros.: Aquaman e il regno perduto e il reboot de Il colore viola.

Dune - Parte Due: Austin Butler in un primo piano

Dune: Parte Due è una coproduzione Warner e Legendary Entertainment ed entrambe le parti devono concordare una nuova data di uscita, secondo quanto riferito a Variety da un insider, ma Legendary deve ancora essere contattata da WB. Un'altra fonte che ha familiarità con la Warner Bros. ha affermato che le uscite proseguono come inizialmente previsto e finora nessuno ha parlato di nuove uscite, ma è che vero che la durata di uno sciopero è imprevedibile.

Inoltre, la Warner Bros. sta valutando potenziali nuove date per il film musicale The Color Purple, che conta Oprah Winfrey tra i produttori, e per il film DC Studios Aquaman e il Regno Perduto.

Come promuovere un film senza attori?

Un film ricco di star come Dune: Parte Due trarrebbe enorme beneficio dalla presenza del suo super cast, visto che vede tra i protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya, ma anche Austin Butler, Florence Pugh, Javier Bardem e Josh Brolin, ma le attuali restrizioni imposte dal sindacato attori impediscono alle star di promuovere i film in ogni forma.

Sappiamo già delle innumerevoli difficoltà che sta incontrando la lavorazione di Aquaman e il regno perduto. un ritardo nell'uscita, prevista per dicembre, potrebbe forse giovane nel suo caso. Fissata per dicembre anche l'uscita de Il colore viola e in questo caso un ritardo influenzerebbe la possibilità di entrare nella stagione dei premi 2024.

Warner Bros. non è certo l'unico studio a valutare l'ipotesi di stravolgere il suo calendario uscite. Lo stesso The Marvels, di cui è appena stato lanciato il secondo trailer, ma anche il prequel Lionsgate Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, potrebbero subire ritardi se lo sciopero si prolungasse oltre l'estate.