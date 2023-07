SAG-AFTRA: ecco cosa gli attori NON potranno fare durante lo sciopero

Poche ore fa il sindacato degli attori di Hollywood SAG-AFTRA si è ufficialmente unito agli scrittori in sciopero contro le compagnie cinematografiche e televisive, innescando la prima doppia chiusura dell'industria dell'intrattenimento in 63 anni. Ecco le regole che gli attori dovranno seguire durante l'agitazione, che potrebbe durare tutta l'estate.

A partire da ieri sera, le decine di migliaia di attori cinematografici e televisivi della SAG dovranno cessare ogni lavoro coperto dal loro contratto sindacale. Molte produzioni cinematografiche e televisive verranno interrotte, ma i doveri degli iscritti al sindacato non riguardano solo il lavoro sul set.

Secondo le linee guida, i membri del SAG-AFTRA non potranno assistere alle anteprime, rilasciare interviste sui lavori completati, partecipare a cerimonie di premiazione né a festival cinematografici o persino promuovere progetti sui social media mentre è in vigore lo sciopero. Inoltre, non sono autorizzati a partecipare a convention come il San Diego Comic-Con per promuovere qualsiasi lavoro passato o presente realizzato nell'ambito di un contratto SAG-AFTRA.

"Siamo vittime di un'industria molto avida", ha dichiarato la presidente di SAG-AFTRA Fran Drescher durante la conferenza stampa di ieri. "A un certo punto devi dire: 'No, non lo accetteremo più'".

SAG-AFTRA sta lottando per ottenere salari più alti, migliori condizioni di lavoro e tutele sull'uso dell'intelligenza artificiale. La Writers Guild of America è già in agitazione da maggio, ma questa è solo la seconda volta nella storia di Hollywood in cui attori e sceneggiatori scioperano contemporaneamente. La WGA è in sciopero dal 2 maggio.

L'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi, che rappresenta gli studios, sostiene di aver presentato un accordo che offriva "stipendi storici e aumenti residui, una proposta di intelligenza artificiale rivoluzionaria che protegge le sembianze digitali degli attori per i membri SAG-AFTR" e altro ancora.

"Uno sciopero non è certamente il risultato che speravamo poiché gli studios non possono operare senza gli artisti che danno vita ai nostri programmi TV e film", ha dichiarato l'AMPTP dopo la conferma dello sciopero. "L'Unione ha purtroppo scelto un percorso che porterà a difficoltà finanziarie per migliaia di persone che dipendono dal settore".