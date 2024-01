Dune: Parte Due, svelata la durata del sequel di Denis Villeneuve: è colossale

La seconda parte del dittico di Villeneuve non avrà nulla da invidiare alla prima in termini di durata

Nelle ultime ore è stata rivelata la durata di Dune: Parte Due, seconda parte del kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve tratto dal romanzo di Frank Herbert. Un indizio? Non sfigurerà affatto rispetto alla prima parte.

Secondo quanto riportato da Film Updates, Dune: Parte Due avrà una durata complessiva di 165 minuti, ben 10 minuti in più rispetto a Dune.

Il film va così ad aggiungersi ai sempre più numerosi e mastodontici lungometraggi che terranno impegnati gli spettatori in sala per parecchio tempo. Ultimamente, infatti, vengono in mente Killers of the Flower Moon (206 minuti), Oppenheimer (180) o Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno (163).

Dune, dove eravamo rimasti?

Questa seconda parte della storia, tratta dall'omonimo romanzo di Frank Herbert, esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen mentre è sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, cerca di evitare un futuro terribile che solo lui può prevedere.

Inizialmente previsto per un'uscita alla fine dello scorso novembre, Dune: Parte Due è stato posticipato al 28 febbraio 2024 a causa dello sciopero degli attori, che ne avrebbe impedito un'adeguata promozione da parte del cast.