Dune - Parte Due e Shogun trionfano ai Movieplayer Awards 2025

I lettori di Movieplayer promuovono l'epico sequel sci-fi di Denis Villeneuve, Shogun è la miglior serie mentre gli utenti scalpitano in attesa dell'arrivo di Avatar: Fire and Ash, Superman e Daredevil: Born Again.

I Movieplayer Awards 2025 hanno i loro vincitori, decretati dai nostri lettori che hanno scelto i film, le serie tv e le star più amate. A trionfare nella categoria miglior film è Dune - Parte Due di Denis Villeneuve, mentre la miglior nuova serie dell'anno è l'epica produzione Netflix Shogun.

Tra i film più attesi del 2025, Avatar: Fuoco e Cenere batte di un voto Superman, favorito tra le nuove uscite dell'anno. Le gustose anticipazioni fornite da James Cameron sembrano alimentare la voglia di proseguire nella scoperta dell'incredibile universo fantascientifico creato in decenni di lavoro e sviluppo tecnologico, ma certo è che i fan dei fumetti scalpitano in attesa di fare la conoscenza del Clark Kent di David Corenswet ripensato da James Gunn. nella categoria televisiva Daredevil: Rinascita non ha rivali e i fan Marvel fanno il conto alla rovescia per il suo arrivo su Disney+ previsto per il 5 marzo.

I vincitori del cinema di genere e le migliori interpretazioni

Uno dei mondi di Avatar: Fuoco e Cenere

Speriamo che sia di buon auspicio per gli Oscar il voto in massa degli utenti per Vermiglio, preferito a Parthenope di Paolo Sorrentino come miglior titolo italiano dell'anno. Altro titolo papabile per entrare nella rosa delle nomination, il piccante Anora di Sean Baker è stato votato come miglior commedia, mentre Furiosa batte di misura Deadpool & Wolverine nella categoria azione e Longlegs si conferma miglior horror dell'anno.

Dando uno sguardo ai trionfatori delle categorie di recitazione, la preferenza dei lettori va all'intensa performance di Ralph Fiennes nel thriller a sfondo religioso Conclave e al burbero e tormentato professore di Paul Giamatti in The Holdovers, premiati con un ex aequo. Emma Stone per Povere Creature! batte (di poco) la scatenata Demi Moore di The Substance, "vendicata" dalla giovane collega Margaret Qualley preferita alla Chani di Zendaya, personaggio chiave di Dune - Parte Due.

Le migliori serie tv

Una scena di Shogun

Se il plebiscito riservato a Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883 come miglior serie italiana non è certo una sorpresa, lo è la scelta di promuovere i giovanissimi interpreti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli come migliori attori di una serie comica. Si segnala la vittoria di Fallout come miglior serie sci-fi e di True Detective: Night Country come miglior serie antologica, mentre la sua protagonista Jodie Foster trionfa come miglior attrice a fianco delle star di The Penguin, Colin Farrell e Cristin Milioti, migliori attori di una serie drammatica.

Tutti i vincitori dei Movieplayer Awards 2025

FILM

Miglior Film: Dune - Parte Due

Film più attesi del 2025: Avatar: Fire and Ash

Miglior Film Italiano: Vermiglio

Bellissimi e invisibili: The Holdovers

Miglior Film Animazione: Il robot selvaggio

Miglior Commedia: Anora

Miglior Film Azione/Avventura/Thriller: Furiosa

Miglior Film Horror: Longlegs

Miglior Regista: Alex Garland per Civil War

Migliore Sceneggiatura: The Substance

Migliore Attore Protagonista: Ralph Fiennes per Conclave e Paul Giamatti per The Holdovers (ex aequo)

Migliore Attrice Protagonista: Emma Stone per Povere Creature!

Miglior Attore Non Protagonista: Denzel Washington per Il gladiatore 2

Miglior Attrice Non Protagonista: Margaret Qualley per The Substance

Migliore Colonna Sonora: Dune - Parte Due

Miglior realizzazione tecnica: Dune - Parte 2

SERIE TV

Migliore Nuova Serie TV dell'anno: Shōgun

La Nuova Serie più Attesa del 2025: Daredevil: Born Again

Migliore Serie Commedia: Only Murders in the Building 4

Migliore Serie Sci-fi/Fantasy: Fallout

Miglior Serie Crime/Thriller: The Penguin

Miglior Serie Teen: Mare fuori 4

Miglior Serie Animata: Arcane 2

Miglior Serie Anime: Ranma ½

Miglior Miniserie/Serie Antologica: True Detective: Night Country

Miglior Serie/Fiction Italiana: Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883

Migliore Attore in una serie tv drammatica: Colin Farrell - The Penguin

Migliore Attrice in una serie tv drammatica: Cristin Milioti - The Penguin

Miglior Attore in una serie tv commedia: Elia Nuzzolo & Matteo Oscar Giuggioli - Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883

Miglior Attrice per una serie tv commedia: Selena Gomez - Only Murders in the Building 4

Migliore Attore in una Miniserie/Serie Antologica: Andrew Scott - Ripley

Miglior Attrice in una Miniserie/Serie Antologica: Jodie Foster - True Detective: Night Country

Migliore Attore Non Protagonista in una serie tv: Tadanobu Asano - Shōgun

Miglior Attrice Non Protagonista in una serie tv: Jessica Gunning - Baby Reindeer