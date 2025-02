Conclave trionfa ai SAG Awards 2025, vittorie a sorpresa per Timothée Chalamet e Only Murders in the Building

Demi Moore e la serie Shogun tra i vincitori dei SAG Awards in una serata che ha riservato non poche sorprese sancendo il trionfo di Conclave.

Conclave, thriller sull'elezione di un nuovo papa, ha trionfato alla 31esima edizione degli Screen Actors Guild Awards aggiudicandosi il premio per il miglior cast cinematografico. Le categorie televisive hanno visto la vittoria di Shōgun, serie prodotta da Netflix che offre uno sguardo epico al Giappone feudale, tra i drammi e Only Murders in the Building come miglior cast in una commedia.

La cerimonia è stata ricca di omaggi in una Los Angeles che si sta riprendendo dalla devastazione causata dagli incendi di poche settimane fa. "La città e le persone che la abitano sono state messe a dura prova", ha detto Kristen Bell, la conduttrice della serata, prima di omaggiare i soccorritori facendone salire alcuni sul palco. "Non c'è modo di esprimere adeguatamente la nostra gratitudine a tutti voi", ha aggiunto.

Conferme e sorprese

Anna Sawai stringe in mano il Sag Award per Shogun

Nonostante qualche piccolo inconveniente tecnico, come un annuncio partito per sbaglio durante il discorso di Jane Fonda, premio alla carriera, e i microfoni difettosi di Adrien Brody e Andrew Scott, i SAG hanno premiato il ricchissimo cast di Conclave, con Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, John Litgow e Sergio Castellitto sul palco a raccogliere il meritato onore. Questo premio potrebbe scombinare le carte in tavola per Anora che, forte delle vittorie ai Directors Guild e Producers Guild Awards, si presenta come favorito agli Oscar come miglior film.

Shōgun ha guidato le categorie TV con quattro vittorie, aggiudicandosi il premio come miglior attore e attrice protagonista in una serie drammatica per Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, che interpretano un connivente signore della guerra e la sua fidata interprete, oltre a un premio per le sue acrobazie. Sia lo show che le sue star hanno dominato la stagione dei premi, saccheggiando Golden Globe ed Emmy. "Mi sento come se fossi nel sogno di un sogno", ha detto Sanada, trattenendo le lacrime.

Jean Smart ha vinto il premio come migliore attrice in una serie comica per la terza volta per l'acclamato Hacks, mentre Martin Short ha conquistato il premio come miglior attore in una serie comica per il suo ruolo di produttore di Broadway in Only Murders in the Building. Nessuno dei due artisti ha partecipato allo spettacolo: Smart è impegnata sul set e Short è a casa malato.

Alla ricerca della grandezza

Demi Moore con il premio SAG 2025 come miglior attrice

Sul fronte cinematografico, Timothée Chalamet e Demi Moore sono stati eletti migliori attori protagonisti per A Complete Unkwnon e The Substance. Chalamet si è trasformato nel folletto folk Bob Dylan per raccontare la gioventù del cantautore mentre Demi Moore ha stravolto il suo aspetto nel body horror femminista diretto da Coralie Fargeat.

"Il nostro è un business soggettivo, ma la verità è che sono davvero alla ricerca della grandezza", ha detto Chalamet, che ha battuto il favorito Adrien Brody per The Brutalist. "So che le persone di solito non parlano così, ma voglio essere uno dei grandi. Mi ispiro ai grandi. Sono ispirato dai grandi qui stasera. Sono ispirato da Daniel Day, Lewis, Marlon Brando e Viola Davis, così come da Michael Jordan, Michael Phelps, e voglio essere lassù".

"Quella ragazzina che non credeva in se stessa", ha detto Moore, visibilmente sopraffatta dall'emozione. "Le parole sono oltre le mie capacità, quindi dovrò solo dire grazie."

La lista completa dei vincitori ai SAG 2025

CINEMA

Miglior cast in un film

Conclave

Miglior attore protagonista

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Miglior attrice protagonista

Demi Moore - The Substance

Miglior attore non protagonista

Kieran Culkin - A Real Pain

Miglior attrice protagonista

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Miglior stunt ensemble in un film

The Fall Guy

TELEVISIONE

Miglior cast in una serie drammatica

Shōgun

Miglior attore in una serie drammatica

Hiroyuki Sanada - Shōgun

Miglior attrice in una serie drammatica

Anna Sawai - Shōgun

Miglior cast in una serie comica

Only Murders in the Building

Miglior attore in una serie comica

Martin Short - Only Murders in the Building

Miglior attrice in una serie comica

Jean Smart - Hacks

Miglior attore in una miniserie o film per la tv

Colin Farrell - The Penguin

Miglior attrice in una miniserie o film per la tv

Jessica Gunning - Baby Reindeer

Miglior stunt ensemble in una serie