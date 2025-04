Shōgun: svelato quando inizieranno le riprese dell'attesa seconda stagione, ecco chi tornerà

Come sappiamo, Shōgun tornerà ufficialmente per una seconda stagione su FX, ma adesso sono stati rivelati alcuni dettagli in più circa questo atteso ritorno: l'inizio della produzione dei nuovi episodi del dramma storico di successo è previsto per gennaio 2026 a Vancouver.

Le due star principali della prima stagione, Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis, faranno ritorno rispettivamente nei ruoli di Lord Yoshii Toranaga e John Blackthorne. Sanada, che è stato produttore della Stagione 1 oltre che protagonista, è stato promosso al ruolo di produttore esecutivo. Jarvis sarà invece co-produttore esecutivo della serie.

Inoltre, sappiamo anche che la seconda stagione si svolgerà 10 anni dopo gli eventi della prima.

La storia di Shōgun continuerà oltre il romanzo storico originale

Shogun: un'immagine della serie

La prima stagione era basata sull'omonimo romanzo di James Clavell, a sua volta liberamente ispirato a eventi reali della storia giapponese. Lo show ha debuttato con un successo quasi universale nel febbraio 2024.

A maggio, poi, è stato riferito che FX stava pensando a una seconda stagione dopo il successo della prima. Secondo alcune fonti, FX stava valutando la possibilità di inserire lo show nella categoria delle serie drammatiche agli Emmy piuttosto che in quella delle serie limitate, il che sarebbe avvenuto solo in caso di un'altra stagione.

Non molto tempo dopo, è arrivata la conferma che Sanada aveva firmato un accordo per tornare per una seconda stagione, con FX che ha poi confermato ufficialmente che gli eredi di James Clavell e i creatori della serie Rachel Kondo e Justin Marks stavano lavorando allo sviluppo di altre due stagioni. Kondo e Marks hanno recentemente terminato i loro impegni nella writers' room per quel che riguarda la seconda stagione.