Dune - Parte Due in prima tv a Capodanno su Sky e NOW

Il supercast dell'adattamento di Denis Villeneuve capitanato da Timothée Chalamet e Zendaya in arrivo sul piccolo schermo mercoledì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Il grande cinema in tv a Capodanno. Il 2025 inizia alla grande con la prima tv di Dune - Parte Due, colossal di Denis Villeneuve in arrivo su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW mercoledì 1° gennaio alle ore 21:15. Su Sky, il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il canadese Denis Villeneuve torna dietro la macchina da presa per raccontare il seguito della saga ispirata al celebre classico della fantascienza letteraria, Dune di Frank Herbert. Il film, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures e candidato come miglior film drammatico e per la migliore colonna sonora originale ai Golden Globe Awards 2025, è il sequel dell'acclamato Dune, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar.

I protagonisti del primo film, capitanati dalle star Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Dave Bautista, saranno affiancati da Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e Souheila Yacoub. Con loro, i veterani Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling e Javier Bardem, protagonisti di questa incredibile saga sci-fi tradotta in immagini grazie al talento visionario di Denis Villeneuve. Come rivela la nostra recensione di Dune - Parte Due, la pellicola riprende e prosegue la storia del film precedente, ma alza la posta in gioco offrendo al pubblico un'esperienza completamente nuova.

Una scena di Dune - Parte Due nel deserto

La sinossi

Paul Atreides e sua madre Jessica si ritrovano tra i Fremen insieme al leader di un loro clan, Stilgar, e alla guerriera Chani. La famiglia dovrà imparare a farsi accettare dal popolo Fremen e soprattutto Paul, che Stilgar crede essere l'atteso Messia di Dune promesso dalle Bene Gesserit, dovrà concretizzare la profezia per ottenere la guida di uno sterminato esercito e poter finalmente vendicare suo padre, il Duca Leto. Ma la profezia che vede Paul non è solo un sogno di vittoria, bensì un massacro di inaudite proporzioni. Il barone Harkonnen, nel frattempo, continua a tramare per prendere il controllo dell'impero e di fronte ai fallimenti di Rabban contro i Fremen decide di affidarsi a un altro più letale rampollo: Feyd-Rautha, che le Bene Gesserit ritengono possa dare alla luce la loro attesa bambina suprema.