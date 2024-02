Dune: Parte Due, la prima cavalcata di Paul Atreydes sul verme delle sabbie nella clip estesa di sei minuti

Approda in rete una clip di Dune: Parte Due della durata di sei minuti che rivela la prima cavalcata di Paul Atreydes su un verme della sabbia. Seguito di Dune di Denis Villeneuve, il secondo capitolo in arrivo al cinema il 28 febbraio adatterà la seconda metà del romanzo di Frank Herbert e continuerà a seguire il viaggio di Paul con i Fremen su Arrakis. Timothée Chalamet guida ancora una volta il cast insieme a Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem e molti altri. I nuovi arrivi ​​includono Austin Butler nel ruolo del perfido Feyd-Rautha Harkonnen e Florence Pugh in quello della principessa Irulan.

Il video si apre con l'immagine di un thumper, un dispositivo utilizzato per attirare i vermi della sabbia, ed è intervallato da interviste con Timothée Chalamet, Zendaya, Austrin Butler e Florence Pugh che elogiano il loro regista, Denis Villeneuve, la cui visione trapela chiaramente nell'intera scena di sei minuti della prima cavalcata di Paul sui vermi della sabbia.

La spiegazione della scena col verme della sabbia

Dopo aver sconfitto il guerriero Fremen Jamis in un duello rituale, Paul è stato adottato nella tribù di Stilgar nel finale di Dune. Tuttavia, ha ancora molta strada da fare prima di dimostrare di essere il profetizzato Lisan al Gaib, e tutto inizia con la cavalcata di un verme della sabbia, che è considerato un rito di passaggio per i Fremen. Se fallisce, Paul potrebbe gettare vergogna sul sietch di Stilgar o, peggio ancora, essere ucciso. Come dice Stilgar nella scena, il verme della sabbia deciderà se Paul diventerà Fremen o se morirà.

Oltre all'importanza della scena, la prima cavalcata di Paul sul verme della sabbia è anche una delle scene visivamente più impressionanti del sequel. In un'intervista, Timothée Chalamet ha detto che ci sono voluti tre mesi per girare la scena della durata di pochi munti. La scena è stata girata utilizzando quanti più effetti pratici possibili, e sembra che tutti abbiano dato i loro frutti.