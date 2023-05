Dune: Parte 2, Javier Bardem: "Si potrebbe guardare Austin Butler per ore"

Austin Butler è uno dei nuovi arrivi nel cast di Dune: Parte 2 e Javier Bardem ha ora lodato il lavoro compiuto dal giovane collega.

Il look del personaggio affidato alla star di Elvis, che apparirà completamente rasato e con un aspetto minaccioso, è stato svelato nel primo trailer del film diretto da Denis Villeneuve.

L'ammirazione per il lavoro compiuto da Austin Butler

Javier Bardem ha ora parlato di Dune: Parte Due spiegando che è rimasto colpito da Austin Butler: "Vederlo calvo o vederlo senza capelli... Lui è davvero una creatura fantastica da osservare. Potresti guardarlo per ore e pensare: 'O mio dio, come sei meraviglioso'".

L'attore ha aggiunto: "In più è così gentile. Ed è così generoso, così divertente e così impegnato. Ha compiuto un lavoro fantastico, ho avuto con lui solo un paio di minuti, ma lo guardavo e pensavo: 'Wow, è diventato il personaggio'". Butler ha nel lungometraggio il ruolo di Feyd-Rautha, il malvagio nipote del Barone Harkonnen (Stellan Skarsgard), e fratello del sadico Glossu Rabban, interpretato da Dave Bautista. I due fratelli sono in competizione per diventare il successore della famiglia Harkonnen e futuro leader del pianeta Arrakis.

Dune: 5 cose che non sapete sull'adattamento di Denis Villeneuve

Il cast del sequel

Il cast di Dune: Parte 2 potrà contare sul ritorno delle giovani star Timothée Chalamet e Zendaya. Tra gli interpreti del primo film confermati nel progetto ci sono anche Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgard e Javier Bardem.

Tra i nuovi arrivi, oltre a quello di Tim Blake Nelson, ci sono invece Florence Pugh, Austin Butler, Tim Blake Nelson, Léa Seydoux e Christopher Walken.

Dune e Fondazione: è arrivato il tempo della grande fantascienza

Nel sequel Paul, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, e sua madre, parte affidata a Rebecca Ferguson, uniranno le forze con i Fremen per provare a vendicarsi di chi ha distrutto la loro famiglia.

Chani, interpretata da Zendaya, avrà inoltre un ruolo più centrale dopo essere stata una presenza limitata nel primo film.

La sceneggiatura è firmata da Villeneuve, coinvolto anche come produttore.