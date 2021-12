Denis Villeneuve regista di Incontro con Rama, film tratto dal libro di Arthur C. Clarke

Il regista Denis Villeneuve si occuperà dell'adattamento per il grande schermo del libro Incontro con Rama, scritto da Arthur C. Clarke.

Il progetto sarà prodotto da Alcon Entertainment e nel team della produzione ci saranno anche Morgan Freeman, che aveva i diritti del romanzo, e Lori McCreery.

Il libro dell'autore di 2001: Odissea nello spazio racconta quello che accade a un gruppo di esploratori che ricevono il compito di intercettare un'astronave aliena apparsa nel sistema solare. Le missioni che porteranno a termine i protagonisti in Incontro con Rama potrebbero portare al primo contatto dell'umanità con una forma di vita aliena. La storia è ambientata dopo il 2130.

I produttori Andrew Kosov e Broderick Kohnson, co-CEO di Alcon, hanno dichiarato: "Si tratta di una delle opere più intelligenti di genere. Propone così tante domande e risposte, ed è un'opera attuale. Si adatta perfettamente alla sensibilità e all'amore e alla passione per la fantascienza del nostro amico e collaboratore Denis Villeneuve. Siamo inoltre felici di collaborare con Morgan e Lori, che hanno da tempo una grande passione per questa opera".

Incontro con Rama era in fase di sviluppo da quasi venti anni e David Fincher, in passato, era stato coinvolto come possibile regista.

Villeneuve, prossimamente, sarà impegnato nelle riprese del sequel di Dune e di alcuni episodi della serie prequel del film intitolata The Sisterhood.