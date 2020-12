Dune, Godzilla vs. Kong: Legendary potrebbe bloccare l'uscita in streaming su HBO Max

Legendary Entertainment potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Warner impedendogli legalmente di distribuire Dune e Godzilla Vs. Kong in streaming su HBo Max in concomitanza con l'uscita in sala.

Legendary Entertainment, che ha finanziato il 75% dei budget di Dune e Godzilla vs. Kong, è pronta a sfidare Warner Bros. per bloccare l'uscita in streaming delle due pellicole su HBO Max lo stesso giorno del loro debutto nelle sale.

Godzilla vs. Kong: un'immagine promozionale del film

Come riportato da Deadline, Legendary è stata "colta di sorpresa" dalla decisione della Warner Bros. e starebbe lavorando a una soluzione per "preservare il suo potenziale franchise", soprattutto nel caso di Dune facendo uscire i film esclusivamente al cinema.

Secondo quanto riferito, Legendary si starebbe preparando a dare battaglia legale dopo essere stata esclusa da ogni decisione sulla strategia di distribuzione dei suoi film. I produttori supportano così il regista di Dune, Denis Villeneuve, il quale ha vivamente protestato contro l'uscita in streaming affermando che Warner potrebbe aver ucciso il franchise.

Più difficile la situazione per Godzilla vs. Kong, la cui uscita su HBO Max è fissata per il 21 maggio 2021, una data troppo vicina per ipotizzare un'eventuale risoluzione dell'emergenza sanitaria che ha mandato in tilt l'industria.

il modello ibrido di uscita cinema/streaming annunciato da Warner Bros. prenderà il via il 25 dicembre con Wonder Woman 1984, ma dovrebbe proseguire almeno per tutto il 2021, Legendary permettendo.