Dune: il direttore della fotografia parla delle somiglianze con Star Wars

Dune dal punto di vista visivo potrebbe avere dei punti in comune con Star Wars, come svelato dal direttore della fotografia Greig Fraser.

Il filmmaker ha parlato del progetto con star Timothée Chalamet e, rispondendo alle domande del sito Collider, ha raccontato come ha lavorato sul set.

Greig Fraser ha infatti lavorato anche alla serie The Mandalorian in occasione di tre episodi. Il direttore della fotografia di Dune ha quindi spiegato: "Io e Denis Villeneuve abbiamo chiaramente parlato dell'aspetto e dell'atmosfera che avrebbe dovuto avere il film e del formato, quindi non è stato complicato compiere una svolta e fare dei cambiamenti".

Parlando del possibile legame visivo con Star Wars ha quindi spiegato: "C'erano alcune somiglianze come per quanto riguarda il deserto. Alla fine sono certo che George Lucas si fosse ispirato a Dune quando ha girato Guerre stellari. Non so se sia un sacrilegio parlarne, ma ci sono molte somiglianze in alcune aree, quindi si potrebbe dire che c'è sicuramente un'influenza. Sono stato attento nel lavorare a Dune e The Mandalorian per evitare di ripetermi, non solo per il bene del film, ma anche per divertimento. Odio fare la stessa cosa due volte".

Greig Fraser ha inoltre sottolineato che Villeneuve ha ideato l'adattamento del romanzo di Frank Herbert per essere suddiviso in due film, ma il lungometraggio in arrivo a dicembre soddisferà gli spettatori: "Si tratta di un epico film che darà molto alle persone quando lo vedranno e visualmente è stata un'avventura. Realizzarlo è stato una meravigliosa esperienza. Le persone coinvolte nel progetto erano fantastiche. Alcuni degli attori, oltre a essere incredibilmente di talento, sono semplicemente delle persone davvero adorabili e ci siamo molto avvicinati".

Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.