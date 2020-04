Dune, David Lynch: "Non mi interessa vedere il film di Denis Villeneuve"

Dune tornerà sugli schermi cinematografici e David Lynch ha ammesso con grande onestà di non essere interessato alla visione della versione che sarà firmata da Denis Villeneuve. Le dichiarazioni sono emerse in occasione di una nuova intervista pubblicata online.

Il regista è intervenuto sull'argomento durante una conversazione con The Hollywood Reporter in cui dichiara parlando delle prime foto del film: "Il mio interesse nei confronti di Dune è pari a zero".

David Lynch ha poi motivato queste parole spiegando: "Mi ha spezzato il cuore. Si è trattato di un fallimento e non ho avuto la possibilità di far distribuire il final cut. Ho raccontato questa storia un miliardo di volte".

Il filmmaker ha quindi ribadito commentando la sua esperienza: "Non è il film che volevo realizzare. Mi piacciono molto alcune parti, ma per me è stato un totale fallimento".

Denis Villeneuve: "Il mio Dune sarà uno Star Wars per adulti"

Il protagonista del film diretto dal regista canadese Denis Villeneuve è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling.

Le riprese si sono svolte tra marzo e luglio 2019, con oltre un anno di post-produzione in vista di un'uscita attualmente fissata per il 18 dicembre nelle sale americane, dove il film sarà proiettato in 3D e IMAX.